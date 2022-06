Líder nacional de telefonistas ignora casos de hostigamiento sexual y laboral, señala Eréndira Díaz

Hostigamiento sexual y laboral contra trabajadoras se ejerce por parte de representantes sindicales y bajo la indiferencia del dirigente nacional del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), Francisco Hernández Juárez, sostuvo la trabajadora Eréndira Díaz Alcalá, integrante de la Red Nacional de Telefonistas.

En conferencia de prensa realizada afuera de las oficinas de la sección 3, expuso que aquellas que se han atrevido a alzar la voz, han sido despedidas o coartadas en sus derechos, incluso dijo que una de ellas se tuvo que exiliar en Canadá.

Añadió que al interior del sindicato se vive un alto nivel de misoginia e incluso señaló que Gerardo Hurtado, integrante del Comité Ejecutivo Nacional, es un “depredador sexual”.

“Ni una menos ni una más, la violencia de género tiene que parar. No es posible que Francisco Hernández Juárez, quien se dice ser el secretario general más democrático en el país, con 46 años en el poder, haga ese tipo de prácticas, dé instrucciones a la administración para que seamos despedidas. La violencia de género tiene que parar”.

Díaz Alcalá también lamentó que en un noticiero del mismo STRM, el conductor Israel Quiñones haya pedido que la removieran de su puesto de trabajo; abundó que él ha violentado en varias ocasiones a las mujeres, incluyendo algunas de AT&T.

Advirtió que elevará el tono de protesta y de ser necesario, lo hará a nivel internacional, sea rescindida o no.

En tanto que jubilados de la sección 3 del STRM la respaldaron y señalaron que la secretaría nacional de Equidad de Género es omisa ante múltiples casos de hostigamiento sindical, laboral y sexual hacia trabajadoras.

José Gómez indicó que Quiñones en un hostigador laboral, y a estas alturas ya se tendría que haber procedido en contra del conductor.

“No es la primera vez que hace uso del micrófono para agredir a una mujer, lo hizo con una ejecutiva de AT&T, lo cual trajo al sindicato fuertes reclamos de directivos de esa empresa. Qué vergüenza”.

Eréndira Díaz pidió al resto de las secciones en el país que se sumen a su causa y repliquen la protesta en sus estados; dijo que se deben terminar las prácticas que van en contra de las mujeres.

Asimismo, criticó que Hernández Juárez sea el causante de divisiones al interior del sindicato, por lo que pidió también entablar acciones para sacarlo de la secretaría general.

“Él decía que no iba a salir en silla de ruedas, hoy es el cacique sindical con más años en el poder. Tenemos que defender nuestro contrato colectivo de trabajo y por eso y por ser mujer es que la dirección sindical se va en mi contra y da la instrucción de que se me despida. No voy a dar pasos hacia atrás”, expresó.