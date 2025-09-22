Telebachillerato

Cartas a Gracia

El Comunicado conjunto 26. Firman SEP, Energía y CFE convenio de colaboración para llevar internet gratuito a todas las teleescuelas del país, publicado el 11 de septiembre en la sección prensa de la página www de la Secretaría de Educación Pública señalaría que: “La Secretaría de Educación Pública (SEP) en coordinación con la Secretaría de Energía (Sener), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones firmaron un acuerdo para llevar internet gratuito a las Telesecundarias y Telebachilleratos de las 32 entidades del país, en seguimiento al compromiso número 88 de los 100 de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”.

El Comunicado conjunto recordaría: “México fue pionero en la creación de telesecundarias, un modelo que acercó la educación a zonas apartadas mediante la televisión educativa […] Hoy honramos esa audacia fundacional con infraestructura digital que estará a la altura de las necesidades actuales”. Y si bien, la fundación de la televisión educativa en nuestro país se remontaría a 1955, seis años después, “la Unesco publicó (1961) una obra sobre la Televisión y la Enseñanza (la televisión educativa) y Taylor (citado por Latapí, 1965, p. 70) sugirió distintos modos de enseñar por televisión” (pág. 578), citas tomadas de Ernesto Meneses et al, autores de los 5 tomos de la obra: Tendencias Educativas Oficiales en México 1934-1964; aunque en otro, el tomo analiza los años entre 1964-1976, escribirían: “Una de las innovaciones educativas más trascendentales del régimen de Díaz Ordaz fue introducir la televisión en los programas de alfabetización y en la discusión de la enseñanza secundaria” (pág. 118); seis años después se crearía la Dirección General de Educación Audiovisual y, finalmente se ensayaría el “Primer Modelo de Telesecundaria por medio de la transmisión en directo de la impartición de una clase en 1968” (transmitida por XHGC-TV (Canal 5) en zonas rurales de Hidalgo, Puebla, Veracruz, y en 304 aulas).

El modelo de telesecundaria sería oriundo de México, Gracia, y tendría dos referentes obligados: Guillermo González Camarena, consejero de la Dirección General de Educación Audiovisual (e inventor de la televisión a color) y Álvaro Gálvez y Fuentes (el Bachiller), “quien propo[ndría] el modelo educativo basado en el uso de televisión para zonas rurales”. Cincuenta y siete años después, las Principales Cifras del Sistema Educativo Mexicano 2023-2024, publicado por la Dirección de Planeación de la SEP, reportaría que el subsistema de telesecundaria contaría con un total de 1 339 247 alumnas y alumnos; de ellos, 654 957 mujeres (48.90%) y 684 290 hombres (51.10%); 71 893 docentes y 18 259 escuelas, y que en conjunto representan el 21.3% del servicio educativo de media básica (pág. 30); el rubro Telebachillerato, creado en Veracruz en 1980, y al que se sumaría el Telebachillerato comunitario, reportarían (44 años después) en la obra citada, la existencia de 316 724 alumnos de los que 171 224 (54.06%) pertenecerían a Tebebachillerato y 145 500 (45.93%) a Telebachillerato comunitario; contarían con 18 253 docentes adscritos 8 638 (47.32%) a Telebachillerato y 9 615 (52.67%) a Telebachillerato comunitatio; reportarían 5 324 escuelas que pertenecerían 2 033 (38.18%) a Telebachillerato y 3 291 (61.81%) a Telebachillerato comunitario y finalmente, en este rubro le acreditarían 2031 y 3 289 Planteles respectivamente, que corresponderían a los mismos porcentajes de la escuelas (Nota al margen, tomada del glosario: Plantel: Inmueble, instalación o establecimiento destinado a la prestación de servicios educativos, en el que pueden operar una o más escuelas).

Interesante Gracia, que el boletín utilice los término genéricos de teleplanteles y teleescuelas en sustitución de telesecundarias y telebachilleratos y que, aprovechando la ocasión, el jefe de la oficina educativa que los calificaría como “heraldos educativos que llegarían a territorios reconditos”; y en tanto que, la titular de la Comisión Federal de Electricidad externaría “que con este acuerdo de colaboración, que tiene el noble objeto de llevar internet gratuito a las teleescuelas de la SEP en todo el país, con especial atención a las zonas más alejadas, la CFE refrenda el compromiso con el pueblo de México, de contribuir con tecnología para la educación, lo que permitirá a las y los estudiantes el acceso a material académico, cultural, deportivo y la información global, para su desarrollo académico y personal”; plan de conectividad firmado con la intención, señalaría la directora, de avanzar “hacia la equidad digital y el fortalecimiento del derecho a la educación”.

Sin embargo, habría que recordar que “convenios son amores y no buenas razones”, Gracia, pues mientras que a 57 años de su establecimiento, más 600 “Teleplanteles” carecen de energía eléctrica y son innumerables los que no poseen la infraestructura física adecuada (bibliotecas, salas de cómputo, plaza cívica, domos) e insumos requeridos, incluidos los humanos; los subsistemas mencionados dependen de las aportaciones de padres, madres de familia y comités comunitarios para el pago de servicios, “incluidos el teléfono y la luz” y la compra de los televisores y siguen esperando que la “revolución les haga justicia”.