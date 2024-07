TELCEL, TRABAJADORES EN LA INDEFENSIÓN

Alrededor de 30 trabajadores sindicalizados de la región 7 de Telcel, que abarca Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Oaxaca y Veracruz, han sido despedidos de marzo a la fecha por inconformarse con el aumento salarial de 5 por ciento para 2024, que consiguió la representación gremial y por expresar su inconformidad con la designación de representantes sindicales, del Sindicato de Trabajadores de Servicios, Comunicaciones y Transportes de la República Mexicana, al cual están afiliados y que califican de “blanco”, ya que responde a los intereses empresariales.

El argumento de la empresa Radio Móvil Dipsa S.A. de C.V para los despidos, según los trabajadores entrevistados por este medio informativo, fue que en las computadoras a su cargo estaban utilizando software ajeno al trabajo, sin que les especificaran cuál es el que el supuestamente ocupaban sin autorización, por lo cual sostuvieron que el trasfondo es una represalia por cuestionar al organismo gremial. Además, pueden comprobar que contaban con autorización por escrito para usar aplicaciones como whatsapp para estar en contacto con sus jefes y directores, además de que les fue negada la revisión de los equipos en el mismo momento de los señalamientos para poder demostrar su falsedad, les indicaron que tenían que salir de la compañía.

Los trabajadores que no han aceptado la liquidación ofrecida por no estar conforme a la Ley Federal del Trabajo reclaman su reinstalación y han solicitado una mesa de diálogo con el diputado federal electo por Morena, José Antonio López Ruiz, en la cual analizarán la ruta jurídica a partir de la asesoría que les brindará. De hecho, ninguno de los despedidos recibió ayuda de su representación gremial, las respuestas que recibieron fue que era una decisión de Telcel, en la cual no podían intervenir y que era preferible que aceptaran lo que les estaban ofreciendo. Lo anterior demuestra que el sindicato no representa los intereses de sus agremiados y que es justamente el tipo de asociación gremial de la cual los trabajadores deberían buscar desprenderse para constituir una organización sindical independiente más representativa de sus intereses.