Miércoles, octubre 8, 2025
NoticiasEstado

Vecinos de la colonia Juan Pablo II acceden a que carguen agua de su pozo 24 pipas por día

Vecinos de la colonia Juan Pablo II durante la reunión donde se acordó permitir la carga de 24 pipas diarias en el pozo El Ranchito
Vecinos de la colonia Juan Pablo II durante la reunión donde se acordó permitir la carga de 24 pipas diarias en el pozo El Ranchito.
Elizabeth Rodríguez Lezama

ehuacán. – 24 pipas diarias cargarán agua en el pozo de la colonia Juan Pablo II, según establece el acuerdo firmado tras la protesta de los vecinos ante el permiso que el Organismo Operador del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Tehuacán (Oosapat) otorgó para que las pipas de particulares carguen agua en ese pozo para venderla en otras colonias y juntas auxiliares.

Fue necesaria la presencia del delegado de Gobernación, Humberto Sánchez Otáñez, ya que los inconformes expresaron sus dudas ante las promesas del director del Oosapat, Julián Castillo Tenorio, quien expresó que el pozo tiene capacidad para surtir de agua hasta a 50 pipas.

Los vecinos accedieron dejando claro que solo será por espacio de dos meses y habrá una persona encargada de verificar que se cumpla con esa cantidad de pipas diarias, las cuales deberán presentar un vale expedido por el organismo para poder realizar la carga en el pozo denominado El Ranchito.

Te recomendamos:Para Ripley: el ayuntamiento va a mantener el negocio de los dueños de pipas en Tehuacán

Durante la reunión los vecinos expusieron su negativa a que las pipas carguen agua en ese pozo, al señalar que tal acción está provocando escasez del líquido en los hogares de la colonia.

El delegado resaltó que, tras la clausura de pozos clandestinos por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), hay desabasto de fuentes hídricas para los camiones cisterna, por lo cual se recurrió a esa medida a fin de que se pueda seguir dotando de agua a las colonias que no tienen otra manera de abastecerse. Lo cual señaló será solo mientras esa dependencia resuelve la regularización de pozos.

Finalmente, los vecinos cedieron ante el argumento de la necesidad de otras zonas del municipio donde la gente no cuenta con red de agua potable y necesitan de las pipas para recibir el líquido.

De ese modo se aceptó que de lunes a domingo se permita que un máximo de 24 pipas cargue agua en ese pozo, pero por no más de dos meses, luego de lo cual se realizará otra reunión para definir lo procedente.

Temas

Más noticias

Nacional

“Los ojos deben estar en Gaza”, afirman mexicanos de la flotilla tras regresar al país

La Jornada -
Ciudad de México. “Los ojos deben estar en lo que ocurre en Gaza, no se trata de nosotros”, señalaron los delegados mexicanos de la...
Internacional

Acuerdos “diferentes” con México y Canadá: Trump

La Jornada -
Washington. El presidente estadounidense, Donald Trump, dejó abierta la posibilidad de negociar acuerdos “diferentes” con México y Canadá, sus socios en el tratado comercial...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Vecinos de la colonia Juan Pablo II protestan para evitar que pipas usen agua de su pozo

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Con la autorización del Organismo Operador del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Tehuacán (Oosapat), decenas de pipas se estacionaron esta mañana afuera del pozo...

OOSAPAT libera permiso a transportistas para extraer agua de pozos municipales

Elizabeth Rodríguez Lezama -
El Organismo Operador del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Tehuacán (OOSAPAT) acordó con los transportistas de agua permiso para que llenen sus...

Transportistas de agua levantan paro de servicio, tras acuerdo con autoridades

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tehuacán. Terminó el paro de transportistas de agua en este municipio que generó problemas de abasto en colonias, juntas auxiliares, escuelas y hospitales. Por el momento se...

Más noticias

00:10:58

Sagrario Linares, alumna de la UAP será astronauta análoga en investigación de marte

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Hoy en Las Reporteras que presenta la Jornada de Oriente: Elizabeth Rodríguez entrevista a  Sagrario Linares Merlo, alumna del Complejo Regional Sur de la UAP,...

Investigadores del IPN desarrollarán aplicación móvil para monitorear calidad del agua de la RBTC

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tehuacán.- Investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) trabajan para el desarrollo de una aplicación móvil que permitirá llevar  a cabo el biomonitoreo del agua...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025