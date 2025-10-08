Vecinos de la colonia Juan Pablo II acceden a que carguen agua de su pozo 24 pipas por día

ehuacán. – 24 pipas diarias cargarán agua en el pozo de la colonia Juan Pablo II, según establece el acuerdo firmado tras la protesta de los vecinos ante el permiso que el Organismo Operador del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Tehuacán (Oosapat) otorgó para que las pipas de particulares carguen agua en ese pozo para venderla en otras colonias y juntas auxiliares.

Fue necesaria la presencia del delegado de Gobernación, Humberto Sánchez Otáñez, ya que los inconformes expresaron sus dudas ante las promesas del director del Oosapat, Julián Castillo Tenorio, quien expresó que el pozo tiene capacidad para surtir de agua hasta a 50 pipas.

Los vecinos accedieron dejando claro que solo será por espacio de dos meses y habrá una persona encargada de verificar que se cumpla con esa cantidad de pipas diarias, las cuales deberán presentar un vale expedido por el organismo para poder realizar la carga en el pozo denominado El Ranchito.

Durante la reunión los vecinos expusieron su negativa a que las pipas carguen agua en ese pozo, al señalar que tal acción está provocando escasez del líquido en los hogares de la colonia.

El delegado resaltó que, tras la clausura de pozos clandestinos por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), hay desabasto de fuentes hídricas para los camiones cisterna, por lo cual se recurrió a esa medida a fin de que se pueda seguir dotando de agua a las colonias que no tienen otra manera de abastecerse. Lo cual señaló será solo mientras esa dependencia resuelve la regularización de pozos.

Finalmente, los vecinos cedieron ante el argumento de la necesidad de otras zonas del municipio donde la gente no cuenta con red de agua potable y necesitan de las pipas para recibir el líquido.

De ese modo se aceptó que de lunes a domingo se permita que un máximo de 24 pipas cargue agua en ese pozo, pero por no más de dos meses, luego de lo cual se realizará otra reunión para definir lo procedente.