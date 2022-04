Tehuacán sigue siendo una de las regiones con mayor número de embarazos en menores de edad

Tehuacán. Casi una tercera parte de los embarazos que se atienden en el Hospital de la Mujer de Tehuacán corresponden a menores de entre 12 y 15 años, estadística que podría superar a lo presentado durante el primer semestre del año pasado, periodo en el cual se contabilizaron 538 menores embarazadas atendidas en hospitales del sector salud en este municipio.

Tehuacán es el único municipio, después de Puebla, que cuenta con un Hospital de la Mujer y Nanotología, por lo que en ese nosocomio se atiende a féminas de diferentes zonas de la región, incluyendo la Sierra Negra y la Mixteca Poblana.

En declaraciones que dio en su momento, Francisco Javier Álvarez Bonilla, director de ese hospital, refirió que de cada 10 mujeres que ingresan por parto, entre 5 y 7 son ingresadas a terapia intensiva y la mayoría de ellas son adolescentes, cuya salud se complica por el alumbramiento.

- Anuncio -

Cuando los meses son de actividad normal en el hospital, el número de partos que se atienden no superan los 350, de esa cantidad 100 corresponden a menores del rango de edad antes mencionado, pero hay meses en los que el número de atención en esa materia se eleva hasta 550; por lógica la cantidad de menores que ingresan para parir también registra un incremento.

Este municipio fue uno de los que registraron incremento en los casos de embarazos en adolescentes al inicio del año pasado, según reporte de la propia Secretaría de Salud, lo que le colocó como el segundo en la entidad con mayores casos de ese tipo. Cabe destacar que de esos 538, siete partos correspondieron a menores de 13 años, lo que significó un incremento del 40 por ciento, en ese rango de edad, sin embargo, a la fecha no se tiene una campaña de prevención por parte de las autoridades municipales.

Cabe recordar que el mismo director del Hospital de la Mujer reveló que en 2021 se atendió en ese nosocomio el caso de una menor de solo 8 años de edad embarazada, víctima del abuso de un hombre mayor. Sin embargo, Francisco Álvarez no informó si la pequeña es oriunda de Tehuacán o de otra población aledaña.

Posterior a esas declaraciones, el galeno decidió no hablar más del tema. Al respecto el gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, anunció la semana pasada que su gobierno dará seguimiento al caso con el objetivo de que se aplique la ley en contra del sujeto que abusó de la niña.

Todo indica que no hay una obligación de parte de los médicos para dar parte a las fiscalía cuando se presentan casos como el antes mencionado, donde es evidente que fue víctima de una buso sexual, tampoco se sabe si los padres de la menor procedieron legalmente en contra del agresor.

De acuerdo con la organización IPAS, es muy alto el número de embarazos de niñas de entre 10 y 14 años que son resultado de situaciones en las cuales las mujeres no tuvieron posibilidad de negarse al acto sexual.

Mientras que en abril del año pasado, durante el Parlamento Abierto sobre la despenalización del aborto realizado en Puebla, Adriana Patán, de la organización Equidad de Género A.C., dijo que 60 por ciento de los casos de embarazos de adolescentes en la entidad fue por relaciones sexuales con hombres cuya edad era mayor a los 20 años.

Cada una de las menores que se embarazan no solo se enfrentará a los problemas de salud que trae consigo el embarazo y el parto debido a que sus cuerpos no están preparados para ello, además muchas deben truncar su futuro y renunciar a sus proyectos de vida para asumir las responsabilidades de la maternidad.

Rocío se embarazó a los 14 años, su novio tenía 15, los dos dejaron la escuela, ella creyó que su pareja le apoyaría, pero solo fue por un corto tiempo, cuando el bebé tenía 6 meses, aproximadamente, el padre del niño se fue de Tehuacán, desde entonces no lo ha visto, no sabe dónde está y por lo tanto no tiene más opción que trabajar vendiendo diferentes productos para sacar adelante a su pequeño.

Es muy difícil, dice, poder darle a su hijo todo lo que necesita, su madre y su hermano le ayudan con parte de los gastos, su mamá le apoya cuidando al bebé para que ella salga a vender gelatinas, flanes, tortas y dulces, además de hacer limpieza en algunas casas.

Cuando Evelyn conoció a Iván lo deslumbró, era seis años mayor y le hizo creer que siempre estaría a su lado, cinco meses después quedó embarazada, tenía gran miedo por lo que dirían sus padres, pero estaba segura de que su novio la apoyaría y hasta soñaba con una linda boda.

Pero en cuanto Iván se enteró le dio la espalda, no estaba dispuesto a renunciar a su vida de soltero para irse a vivir con una niña que no sabía ni siquiera cuidarse, por fortuna fueron sus padres quienes le dieron todo el respaldo que necesitaba para enfrentar el embarazo y el parto, ella no fue a un hospital público, su papá cubrió los gastos de una clínica particular, sabe que ha sido afortunada.

Actualmente estudia enfermería, tiene que dividir su tiempo entre los estudios y la atención a su pequeño. Ninguna de las dos se arrepiente de haber tenido a sus hijos, sin embargo, ambas coinciden en que no estaban preparadas para ser madres y que la maternidad les cambió completamente la vida.