Tehuacán recibió la Carrera Antorcha Guadalupana; una oportunidad para concientizar sobre la migración

La Carrera Antorcha Guadalupana arribó a Tehuacán, proveniente de Zapotitlán Salinas, su paso por el municipio busca hermanar a los mexicanos y es una oportunidad para hacer conciencia sobre el fenómeno de la migración, explicó el sacerdote Anastasio Hidalgo Miramón, conocido como “Padre Tacho”, quien hizo un llamado a la feligresía católica para ser solidarios con los migrantes y unirse a los corredores para hacer entrega de la antorcha y de las imágenes de la Virgen de Guadalupe y San Juan Diego a la parroquia de San Vicente Coyotepec.

Pasadas las 17:00 del lunes, en el monumento a la Coapeñita, católicos de Santa María Coapan y Tehuacán se dieron cita para recibir la Antorcha Guadalupana y las dos imágenes, por parte del párroco de Zapotitlán Salinas, Ramón Medecigo Guzmán, quien resaltó que ese municipio es uno de los que mayor número de migrantes tiene radicando en Estados Unidos.

Fueron más de 100 los corredores de Zapotitlán que portaron la antorcha desde ese municipio hasta Coapan, donde se entregó en manos del sacerdote Humberto Chávez, luego de lo cual comenzó a ir de mano en mano de la gente que se unió a la recepción e inició el camino hacia la capellanía de Santiago Tula, al norte de la ciudad.

Al momento de recibir la carrera, el Padre Tacho manifestó que, si bien las imágenes de la Virgen de Guadalupe y San Juan Diego son símbolos religiosos, no se puede negar que de igual manera le dan identidad a México.

Es, añadió, una manera también de recordar a los mexicanos que no deben perder el sentido de identidad, aun cuando no se encuentren en su país, no dejar de sentirse parte de México, sino portar con orgullo ese origen.

De igual modo recordó que se trata de una carrera organizada por migrantes, motivo por el cual su objetivo es sensibilizar a la ciudadanía en general sobre la migración, que es una realidad lacerante y dramática, porque la mayoría de la gente migra por problemas de extrema pobreza o violencia social.

La intención es que la gente sea sensible a esa realidad y asuma actitudes más solidarias hacia los migrantes tanto en México como en Estados Unidos, para aminorar un poco el sufrimiento de los migrantes en ambos países.

Este viernes la carrera partirá de Tehuacán con rumbo a San Vicente Coyotepec, donde sería recibida por el párroco Mario Ordiano Ramírez, posteriormente seguirá su ruta por otros municipios de Puebla y luego a demás estados del país hasta cruzar la frontera para concluir su recorrido el 12 de diciembre en la Catedral de San Patricio en Nueva York.