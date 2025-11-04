Pareja de la comunidad diverso sexual fue hallada muerta en un domicilio en Tehuacán

Tehuacán. Los cuerpos de una pareja diverso sexual fueron localizados en un domicilio ubicado en la colonia La Purísima de esta ciudad, el hallazgo se dio luego de que la familia de ambos, los reportaron como desaparecidos, desde el pasado sábado primero de este mes, supuestamente tras salir para participar en una fiesta de disfraces. De acuerdo con datos extraoficiales puede tratarse de un caso pasional que terminó en un homicidio y un suicidio.

Los fallecidos son una mujer transexual conocida como Grecia y su pareja sentimental de nombre Ángel Emilio; al respecto trascendió que ella falleció por asfixia mecánica, mientras que de la otra persona se desconocen las causas del deceso.

Horas antes sus familiares lanzaron llamados a través de redes sociales indicando que desde la noche del sábado salieron de su domicilio en la colonia La Purísima y horas después perdieron toda comunicación con ellos, por lo que acudieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) desde donde se emitieron las correspondientes fichas de búsqueda, ambas con el mismo número de carpeta de investigación.

Posteriormente se informó que en un domicilio de esa colonia, ubicado en la esquina de la 5 Oriente y 15 Sur, llegaron una patrulla de la Policía Municipal y un vehículo del Servicio Médico Forense (Semefo), debido a que en el interior de ese edificio habían sido localizados los cadáveres de los jóvenes, Grecia de 19 años y José Emilio de 21.

Al lugar arribaron también patrullas de la Policía Estatal y la Policía Auxiliar del estado, para realizar acordonamiento, mientras personal de la FGE también se hizo presente para el levantamiento de los cuerpos.

Hasta el momento las autoridades no han dado información al respecto, pero trascendió que pudo tratarse de una pelea entre la pareja que tuvo un trágico desenlace. Tampoco se sabe si el hallazgo de los cadáveres se hizo como parte de las investigaciones de la FGE o si alguien más lo reportó.