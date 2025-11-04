Martes, noviembre 4, 2025
NoticiasEstado

Pareja de la comunidad diverso sexual fue hallada muerta en un domicilio en Tehuacán

Pareja diverso sexual fue hallada muerta en Tehuacán; investigan posible homicidio y suicidio.
Pareja diverso sexual fue hallada muerta en Tehuacán; investigan posible homicidio y suicidio.
Elizabeth Rodríguez Lezama

Tehuacán.  Los cuerpos de una pareja diverso sexual fueron localizados en un domicilio ubicado en la colonia La Purísima de esta ciudad, el hallazgo se dio luego de que la familia de ambos, los reportaron como desaparecidos, desde el pasado sábado primero de este mes, supuestamente tras salir para participar en una fiesta de disfraces. De acuerdo con datos extraoficiales puede tratarse de un caso pasional que terminó en un homicidio y un suicidio.

Los fallecidos son una mujer transexual conocida como Grecia y su pareja sentimental de nombre Ángel Emilio; al respecto trascendió que ella falleció por asfixia mecánica, mientras que de la otra persona se desconocen las causas del deceso.

Horas antes sus familiares lanzaron llamados a través de redes sociales indicando que desde la noche del sábado salieron de su domicilio en la colonia La Purísima y horas después perdieron toda comunicación con ellos, por lo que acudieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) desde donde se emitieron las correspondientes fichas de búsqueda, ambas con el mismo número de carpeta de investigación.

Posteriormente se informó que en un domicilio de esa colonia, ubicado en la esquina de la 5 Oriente y 15 Sur,  llegaron una patrulla de la Policía Municipal y un vehículo del Servicio Médico Forense (Semefo), debido a que en el interior de ese edificio habían sido localizados los cadáveres de los jóvenes, Grecia de 19 años y José Emilio de 21.

Al lugar arribaron también patrullas de la Policía Estatal y la Policía Auxiliar del estado, para realizar acordonamiento, mientras personal de la FGE también se hizo presente para el levantamiento de los cuerpos.

Hasta el momento las autoridades no han dado información al respecto, pero trascendió que pudo tratarse de una pelea entre la pareja que tuvo un trágico desenlace. Tampoco se sabe si el hallazgo de los cadáveres se hizo como parte de las investigaciones de la FGE o si alguien más lo reportó.

Temas

Más noticias

Internacional

Venezuela reprocha apoyo de Trinidad y Tobago al despliegue castrense de Washington en la zona

La Jornada -
Ap, Sputnik y Europa Press Caracas. El presidente Nicolás Maduro afirmó ayer que Venezuela y Rusia mantienen contactos permanentes en numerosas áreas estratégicas, incluyendo la...
Internacional

Lula da Silva rechaza incursión por tierra de EU en Venezuela; reitera mediar entre ambos países

La Jornada -
Afp Belén. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, rechazó este martes una eventual incursión por tierra de Estados Unidos en Venezuela y reiteró su...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Desaparecen dos jóvenes en Tehuacán, uno de ellos es una mujer transexual conocida como Grecia

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tehuacán. – Dos jóvenes, uno de ellos mujer transexual conocida como Grecia, están reportados como desaparecidos, luego de salir de fiesta el fin de...

Asciende a 22 muertes por lluvias en Puebla: Segob

Yadira Llaven Anzures -
El número de víctimas mortales a causa de las intensas lluvias registradas en el estado de Puebla ascendió a 22 personas, tras el hallazgo...

Cumple una semana desaparecido el niño Liam Tadeo; familiares y autoridades intensifican su búsqueda en Huauchinango

Martín Hernández Alcántara -
Este jueves se cumple una semana de la desaparición del niño Liam Tadeo González Lechuga, el niño de 6 años cuyo hogar fue arrasado...

Más noticias

00:10:58

Sagrario Linares, alumna de la UAP será astronauta análoga en investigación de marte

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Hoy en Las Reporteras que presenta la Jornada de Oriente: Elizabeth Rodríguez entrevista a  Sagrario Linares Merlo, alumna del Complejo Regional Sur de la UAP,...

Investigadores del IPN desarrollarán aplicación móvil para monitorear calidad del agua de la RBTC

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tehuacán.- Investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) trabajan para el desarrollo de una aplicación móvil que permitirá llevar  a cabo el biomonitoreo del agua...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025