Descubren en Tehuacán observatorio prehispánico con diseño de escorpión

Montículo del Escorpión, estructura principal del observatorio prehispánico en Tehuacán
Elizabeth Rodríguez Lezama

Tehuacán. Un complejo de montículos donde destaca una estructura con forma de escorpión, que habría funcionado como observatorio astronómico y espacio ceremonial vinculado a la agricultura y al agua en tiempos prehispánico fue hallado en este municipio por investigadores nacionales e internacionales, quienes ubicaron la ocupación del sitio entre el Clásico Tardío y el Posclásico temprano (600–1100 d.C.).

El descubrimiento fue dado a conocer en un artículo académico publicado por la Universidad de Cambridge en la revista Ancient Mesoamerica; se trata de un estudio en campo realizado por James Neely, profesor emérito de Antropología en la Universidad de Texas; Blas Castellón-Huerta, arqueólogo de la UNAM especializado en arqueología del valle de Puebla; Samuel Wilson, profesor de Antropología en la Universidad de Texas; Mark Willis, especialista en cartografía digital y fotografía aérea; y Chester Walker, experto en geofísica aplicada a la arqueología

El complejo, que los investigadores denominan en la publicación como Scorpion Mound Complex, se encuentra en el Llano de la Taza, una planicie agrícola irrigada por antiguos canales prehispánicos. La estructura principal, llamada Montículo del Escorpión, mide alrededor de 62 metros de largo y está formada por piedras de travertino cuya forma es similar a la de ese arácnido, diseño que parece haber sido cuidadosamente planeado.

Lee:Confirman autenticidad del hallazgo rupestre de Las Manitas en Coapan, Tehuacán

De acuerdo con los investigadores, la orientación de la estructura coincide con los solsticios de verano e invierno, lo que sugiere que el montículo funcionaba como marcador solar y era utilizado para medir el tiempo, organizar los ciclos de siembra y realizar ceremonias relacionadas con la fertilidad de la tierra y el control del agua.

El complejo ocupa alrededor de nueve hectáreas e incluye al menos 12 montículos con plazas asociadas, en algunas partes se conservan restos de alineaciones de muros, mientras que otros son estructuras más pequeñas, posiblemente usadas con fines rituales no principales

El Llano de la Taza, donde se localiza este complejo, fue de gran importancia para la agricultura prehispánica gracias a la irrigación mediante canales, pero también su ubicación se interpreta como un punto de referencia sagrado y práctico para la comunidad.

La publicación destaca que los montículos en forma de animales —llamados efigies— son poco frecuentes en Mesoamérica, lo que aumenta la importancia del hallazgo en Tehuacán, porque podría abrir nuevas líneas de investigación sobre el simbolismo de este animal, asociado en distintas culturas, con la protección, la muerte y la regeneración.

Los investigadores realizaron recorridos de superficie durante los cuales fueron encontrando vestigios diversos como lo son fragmentos de cerámica decorada, figurillas, incensarios y herramientas de obsidiana, fueron estos materiales determinantes para ubicar la ocupación del sitio entre el Clásico Tardío y el Posclásico temprano (600–1100 d.C.), con algunos elementos posteriores que llegan hasta el Posclásico tardío.

Hasta el momento las investigaciones se han hecho solo con levantamientos de superficie y estudios aéreos con drones, los investigadores consideran necesarias futuras excavaciones para de ese modo confirmar las fases constructivas, precisar fechas y revelar más detalles como los rituales que ahí se practicaban.

Consulta:INAH: Guardia Nacional tendrá un destacamento especial en la zona arqueológica de Tehuacán

