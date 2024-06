Tiene Tehuacán mala calidad del aire provocado por incendios forestales, informó directora de Ecología

Tehuacán. Producto de los incendios forestales que se han presentado en la Sierra Negra, así como en poblaciones de Oaxaca y Veracruz, la calidad del aire en Tehuacán es mala, así lo informó la directora de Ecología Municipal, Guadalupe Altero González, quien hizo saber que esa condición no ha variado desde el cuatro de este mes.

Guadalupe Altero explicó que no siempre se mantiene en niveles muy altos esa mala calidad, lo que depende de la fuerza con que corren los vientos ya que es así como el humo de los incendios se traslada, de modo que, si no es muy fuerte el aire mejora, pero desde esa fecha no se ha logrado una estabilidad ideal.

Manifestó que son los incendios forestales que se tienen en la región los que provocan esa situación y seguirá así debido a que siguen activos incendios en Tepelmeme y Huautla, en Oaxaca, además de otro en Rio Blanco, Veracruz.

A esos se suman los que están en la Sierra Negra, en Ocotempa, Ajalpan, donde desde hace varios días se mantiene una lucha contra el fuego por parte de brigadistas de diferentes corporaciones tanto estatales como federales, además de pobladores de la región y el Ejército que ya se aplica el Plan DN-111-E

De acuerdo con la regidora, si bien el semáforo de calidad del aire en Tehuacán está en naranja, es variable la calidad cada día y por horas, de modo que el monitoreo se mantiene de manera constante.

El cielo en esta ciudad lleva varios días luciendo un color gris que dificulta la visibilidad de los cerros que rodean el valle, lo que es una señal de que el humo se mantiene disperso en la región.

Altero González, resaltó que no solamente es Tehuacán la zona donde se tienen esas condiciones, también San Martín Texmelucan y Atlixco enfrentan la misma situación, debido a que hay otros incendios forestales en esa región.

La falta de lluvias dijo, contribuye también a que el ambiente no se limpie de las partículas contaminantes que se concentran en el humo de los incendios se mueven con más facilidad en el ambiente seco, en cuanto las precipitaciones pluviales se hagan presentes se logrará disminuir la contaminación.

Niños y adultos mayores, así como personas que tienen problemas de salud respiratorios son quienes más se afectan con la mala calidad del aire, por lo que sugirió que no se expongan mucho a la intemperie para así evitar daños a su organismo.

