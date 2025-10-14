Martes, octubre 14, 2025
Productores de Tepanco bloquean autopista para exigir precio justo del maíz y apoyo gubernamental

Elizabeth Rodríguez Lezama

Tehuacán. Productores del municipio de Tepanco de López y comunidades vecinas bloquearon este lunes la autopista Cuacnopalan–Oaxaca, a la altura de la caseta 76 de Tehuacán, en la junta auxiliar de Francisco I. Madero, para exigir al gobierno estatal apoyo ante la caída del precio del maíz y la competencia del grano transgénico importado que afecta su comercialización local.

Los campesinos advirtieron que la situación los ha dejado al borde de la inviabilidad, pues el precio actual de 5 mil pesos por tonelada no cubre los costos de producción. Solicitaron que se eleve a 7 mil 200 pesos por tonelada, cifra que permitiría solventar los gastos de cultivo.

Explicaron que sembrar una hectárea de maíz requiere una inversión aproximada de 50 mil pesos y ocho meses de trabajo, sin que los ingresos alcancen a compensar los costos en semillas, fertilizantes y combustibles.

Uno de los manifestantes reprochó la falta de apoyo institucional: “Cuando producimos nadie nos toma en cuenta, pero si protestamos, entonces sí nos ven”, señaló.

Los agricultores demandaron diálogo con el gobierno estatal, al que acusaron de abandonarlos desde hace cuatro años sin un ajuste real al precio del maíz, mientras los insumos se encarecen de manera constante. Indicaron que los incrementos aplicados solo en casos de emergencia, como las registradas en el norte del país, son insuficientes para sostener la actividad agrícola, cuando el gasto en semilla rebasa los 12 mil pesos por hectárea.

Cuestionaron también la ineficacia de los programas de apoyo al campo, que suelen llegar con demoras de hasta tres meses, lo que los obliga a endeudarse o malvender su producción.

De acuerdo con los productores, la región integrada por San Andrés, San Bartolo, Tepanco, Pino Suárez y Francisco I. Madero genera cerca de 3 mil toneladas anuales de maíz y sorgo, destinadas en su mayoría al consumo local. Sin embargo, la falta de incentivos y la importación de grano extranjero han reducido las ganancias y la capacidad de reinversión de los campesinos.

También exigieron que se frene la entrada de maíz transgénico, al considerar que afecta el precio del producto nacional y pone en riesgo la economía de las familias rurales.

