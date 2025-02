El gobierno de Tehuacán anuncia el inicio de campañas de educación ambiental

Este miércoles, el gobierno de Tehuacán que encabeza el Dr. Alejandro Barroso, iniciara campañas de educación ambiental, con el objetivo de concientizar a la población sobre la generación de residuos sólidos urbanos y su reciclaje.

Esta iniciativa busca promover prácticas sostenibles y reducir el impacto ambiental en la región, así como también inaugurará el programa “Aprendiendo a Ser” (separa, evita y reintegra) de separación y reciclaje, en conjunto con el SNTE 51 y la SEP, que incluye un programa para estudiantes de secundaria y preparatoria de Tehuacán.

En entrevista el director general de Sostenibilidad del ayuntamiento también explico que se continúa evaluando predios para el proyecto del gobierno del estado para la materialización de la Planta Tratadora de Residuos que tanta falta hace, no solo en el Municipio de Tehuacán sino en toda la Región, dichos predios están evaluándose con un impacto ambiental riguroso, y exhortó a la ciudadanía a no caer en la desinformación, este proyecto está aún en planeación y explicó que una Planta Tratadora de Residuos no es lo mismo que un relleno sanitario, en esta debe existir una plancha o suelo de cemento para su funcionalidad, no directamente a la tierra, donde los residuos no están directos y además no se encuentran fijos, están en movimiento en su clasificación, selección y separación por las diferentes máquinas para su aprovechamiento.

Para este proyecto se tienen actualmente como prospectos 3 predios en Tehuacán, uno de ellos en la cercanía de “San Marcos Necoxtla”, el cual ya fue descartado debido al resultado no viable del estudio de impacto ambiental realizado, que por cierto aclaró y aseguro, no es el mismo donde se encuentran los socavones de la administración anterior.

Ernesto Cruz enfatizó que estos proyectos no se pretenden imponer y que la directriz de nuestro presidente municipal el Dr. Alejandro Barroso y de nuestro gobernador Alejandro Armenta es el diálogo, ser una administración de puertas abiertas, y que nadie esté por encima de la ley, y que todos los proyectos se darán por consenso.