Viernes, octubre 3, 2025
TEEP tira la elección de dirigente municipal del PAN en Puebla; exige que el cargo sea para una mujer

La magistrada Norma Angélica Sandoval afirmó que la convocatoria debió haber sido para una mujer según jurisprudencia de la Sala Superior del TEPJF

TEEP anula elección interna del PAN en Puebla y ordena nueva convocatoria exclusiva para mujeres, garantizando paridad sustantiva
Efraín Núñez

El Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) anuló la elección interna del Partido Acción Nacional (PAN) en la capital poblana, al determinar que la convocatoria para renovar la presidencia del Comité Municipal debió estar dirigida exclusivamente a mujeres, según la jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La resolución, sustentada en la ponencia de la magistrada Norma Angélica Sandoval Sánchez, reconoce el reclamo presentado por la excandidata Guadalupe Leal Rodríguez, quien impugnó el proceso tras considerar que se violaron los lineamientos de paridad de género al permitir la participación de hombres y mujeres.

El fallo del TEEP establece que el Comité Ejecutivo Nacional del PAN deberá modificar las providencias para lanzar una nueva convocatoria exclusiva para mujeres en el municipio de Puebla. Asimismo, deja sin efecto la convocatoria previa, la asamblea del 7 de septiembre y todos los actos subsecuentes, incluidos los resultados que daban el triunfo a Manuel Herrera Rojas.

La magistrada Sandoval subrayó la importancia de observar no solo criterios numéricos, sino también la perspectiva material y de justicia histórica, pues la presidencia municipal del PAN en Puebla nunca ha sido ocupada por una mujer. Recordó que 10 hombres han dirigido el comité local y denunció la exclusión sistemática de mujeres en estos procesos internos. Destacó que, a pesar de que la dirigencia nacional del PAN reservó el 51 por ciento de estos cargos para postulantes mujeres, la inequidad persiste cuando no se atienden causas y contextos históricos.

El tribunal ordenó que la nueva convocatoria se emita en un plazo no mayor a 20 días hábiles y que el partido informe el cumplimiento al TEEP dos días después de la emisión. Además, pidió al PAN ponderar la alternancia de género en próximos procesos para mantener el principio constitucional de paridad. La resolución enfatiza que la paridad de género no debe ser solo proporcional, sino sustantiva, para erradicar prácticas que históricamente han marginado a las mujeres de puestos de decisión.

Guadalupe Leal señaló en su recurso la “exclusión sistemática y estructural” contra las mujeres para la presidencia del Comité Directivo Municipal, acción que consideró contraria a los principios de paridad, igualdad sustantiva y alternancia de género, al omitirse al municipio de Puebla en las providencias SG/080/2025 emitidas por la dirigencia nacional.

