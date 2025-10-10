Viernes, octubre 10, 2025
NoticiasPolítica

TEEP privilegia alternancia de género sobre legalidad de votación del PAN: magistrada

Niega negligencia por parte de los togados, como acusó el excandidato Manuel Herrera

Norma Angélica Sandoval Sánchez, magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, durante rueda de prensa.
Norma Angélica Sandoval Sánchez, magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, durante rueda de prensa. Foto: Es Imagen
Efraín Núñez

El pleno del Tribunal Electoral del Estado de Puebla no analizó la legalidad de la elección del Comité Municipal del PAN en la ciudad de Puebla, sino la omisión de garantizar alternancia de género al momento de emitir la convocatoria por parte del Comité Ejecutivo Nacional de este partido político, explicó Norma Angélica Sandoval Sánchez, magistrada electoral. 

A través de un video subido a sus redes sociales, Sandoval Sánchez precisó que la impugnación 74/2025 derivó en la anulación de todos los actos y resoluciones que siguieron al procedimiento, incluida la asamblea donde Herrera Rojas obtuvo el triunfo. Sostuvo que la resolución busca resaltar la importancia de la alternancia para cargos ejercidos por mujeres en la vida partidista local, y que no valoró la legalidad o ilegalidad de la votación interna.  

La magistrada explicó que no basta con atender una simple cuota numérica de género, como argumenta el PAN al señalar que 51 por ciento de los municipios renovados serían para mujeres. Detalló que debe considerarse también el contexto material y la historia de la dirigencia municipal de la capital, donde durante 10 gestiones consecutivas solo han ocupado el cargo varones. Insistió en que la verdadera equidad exige analizar la presencia efectiva de mujeres en cargos de poder, y no limitarse a cifras estadísticas.  

Frente a los señalamientos de la dirigencia nacional del PAN  en torno a una posible discriminación positiva, Sandoval Sánchez argumentó que este concepto resulta inaplicable en este caso, pues aún existen múltiples espacios donde las mujeres no han logrado acceder a posiciones directivas. Indicó que no hay razones históricas ni materiales que justifiquen la exclusión de una mujer en la presidencia del Comité Municipal de Puebla, y puntualizó que actualmente hay más militantes femeninas que masculinos en el padrón local del partido.  

En diciembre de 2024, la Sala Superior del Tribunal Electoral estableció que la alternancia de género debía observarse en la dirigencia nacional del partido, generando desde entonces la obligación de aplicar este principio con miras a 2027. Sandoval Sánchez recalcó que el Comité Ejecutivo Nacional del PAN ya conoce la importancia de este factor y debe tutelarlo y respetarlo para asegurar condiciones de verdadera equidad, no solo en futuras convocatorias sino en todo el proceso de designación interna.  

La magistrada concluyó que, previo a la convocatoria municipal, el principio de alternancia ya era exigible, por lo que la omisión de garantizarlo invalidó el proceso, sin que ello implique ningún juicio sobre la legalidad particular de la votación. Así, la resolución se inscribe en el marco de la protección y promoción de los derechos políticos de las mujeres en las estructuras partidistas poblanas. 

Temas

Más noticias

Internacional

EU enviará 200 soldados a Israel para supervisar alto el fuego en Gaza

La Jornada -
Ap Washington. Estados Unidos enviará alrededor de 200 soldados a Israel para apoyar y monitorear el acuerdo de alto el fuego en Gaza como parte...
Internacional

Pese a acuerdo de paz, Israel mantiene ofensiva en Gaza: Francesca Albanese

La Jornada -
la redacción Ciudad de México. La relatora especial de la Organización de Naciones Unidas sobre los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, denunció que tras el...

Últimas

Últimas

Relacionadas

En 2021 yo dejé mi aspiración por la dirigencia estatal del PAN para respetar la paridad de género: Castro

Efraín Núñez -
Marcos Castro Martínez, coordinador de los diputados locales del PAN, subrayó que el criterio de paridad de género no es nuevo y las dirigencias...

En 2021 yo dejé mi aspiración por la dirigencia estatal del PAN para respetar la paridad de género: Castro

Efraín Núñez -
Marcos Castro Martínez, coordinador de los diputados locales del PAN, subrayó que el criterio de paridad de género no es nuevo y las dirigencias nacional y...

TEEP privilegia alternancia de género sobre legalidad de votación del PAN: magistrada

Efraín Núñez -
El pleno del Tribunal Electoral del Estado de Puebla no analizó la legalidad de la elección del Comité Municipal del PAN en la ciudad de Puebla,...

Más noticias

00:05:49

México saldrá adelante ante malos gobiernos y epidemia, afirma AMLO en mensaje de año nuevo

Efraín Núñez -
México saldrá adelante ante malos gobiernos y epidemia, sentenció el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mensaje de año nuevo a la nación. A...
00:01:22

Descarta consulado mexicano en NY que haya poblanos heridos en tiroteo del metro

Efraín Núñez
Jorge Islas, cónsul del gobierno mexicano en Nueva York, descartó que haya poblanos o mexicanos entre los 17 heridos durante la balacera registrada este...

Videos e imágenes que se transmiten por whatsapp pueden contener virus para hackear cuentas, advierte especialista de la UAP

Efraín Núñez
Las imágenes, videos y memes que se transmiten por whatsapp pueden contener virus para hackear los dispositivos, advirtió Bárbara Sánchez, catedrática de la Facultad...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025