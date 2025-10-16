Jueves, octubre 16, 2025
Tecola, El Aguacate y Tlalcostépetl, son las inspectorías más marginadas del municipio de Puebla

Se enfocan acciones de desarrollo social en esas localidades, aseguró el secretario de Bienestar

Patricia Méndez

Las inspectorías de Guadalupe Tecola, El Aguacate y San Isidro Tlalcostépetl se mantienen entre las zonas del municipio de Puebla con mayores niveles de marginación, informó el secretario de Bienestar municipal, Carlos Gómez Tepoz, quien destacó que la dependencia enfoca sus principales acciones de desarrollo social en dichas demarcaciones para reducir los índices de pobreza y exclusión.

El funcionario explicó que las condiciones en estas localidades resultan críticas; en muchos casos, los habitantes sobreviven sin acceso a servicios básicos. “Hay ocasiones en las que las personas que viven en dichas comunidades no cuentan con una sola gota de agua para sus necesidades básicas”, puntualizó. Ante esa realidad, aseguró, el ayuntamiento implementó programas focalizados de atención inmediata.

Gómez Tepoz señaló que en San Isidro Tlalcostépetl existen al menos 200 familias asentadas en zonas irregulares, lo que agrava la precariedad en la que viven y repercute en la dificultad para dotar de infraestructura y vivienda digna. Frente a esa situación, la Secretaría de Bienestar estableció intervenciones de apoyo habitacional con materiales esenciales y obras hidráulicas básicas destinadas a mejorar las condiciones de vida.

El funcionario añadió que, aunque los esfuerzos municipales avanzan, los resultados estructurales de los indicadores de marginación tardan en reflejarse. “Trabajamos con base en los lineamientos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y del extinto Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Sin embargo, un indicador como el que mide la marginación requiere por lo menos seis años para modificarse de manera significativa”, precisó.

Respecto a las juntas auxiliares, Gómez Tepoz citó a La Resurrección —en particular la zona del Cerro del Márquez— y San Miguel Canoa como las demarcaciones más rezagadas del municipio. Enfatizó que los principales programas de apoyo y atención social se concentran en esas localidades, consideradas prioritarias por sus niveles de pobreza multidimensional.

Detalló que las acciones van desde la entrega de apoyos alimentarios y material para vivienda, hasta programas que integran capacitación laboral y fortalecimiento comunitario. Resaltó también la labor de las brigadas de acompañamiento social que recorren comunidades para identificar necesidades y canalizar la atención institucional.

El secretario recordó que el año anterior, la comunidad de La Resurrección recibió del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) el reconocimiento como “Pueblo Originario”, lo que representa, dijo, un paso importante en la construcción de identidad y una herramienta para el combate a la pobreza. “Esta distinción abre la posibilidad de gestionar recursos y programas específicos que fortalezcan la autonomía y el desarrollo local”, puntualizó.

