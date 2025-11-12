Martes, noviembre 11, 2025
NoticiasEducación

Tecnológico de Tlatlauquitepec terminaría este miércoles el paro

Martín Hernández Alcántara

Tras casi un mes de paro, el Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec (ITSTL) reanudaría oficialmente sus actividades académicas mañana, luego de que estudiantes y autoridades educativas firmaron una minuta de acuerdos que garantiza la no represión estudiantil y la continuidad de investigaciones sobre las denuncias presentadas durante el movimiento.

De acuerdo con el comunicado emitido por la comunidad estudiantil, “con los respectivos representantes presentes, se firmó la minuta donde oficialmente se levanta el paro estudiantil”. En el mismo documento se detalla que los alumnos de modalidad sabatina reiniciaron clases el sábado 8 de noviembre, con el propósito de “evitar pérdida de clases”.

El texto también precisa que se emitirá un documento avalado por el director de Universidades e Institutos, mediante el cual se solicitará a los docentes una prórroga para la entrega de trabajos y evaluaciones, a fin de que ningún alumno resulte afectado en sus calificaciones.

Uno de los puntos más relevantes del acuerdo es la garantía de que no habrá represalias contra ningún estudiante “por participar o no participar en el paro”. Además, se determinó que el director general del instituto no podrá ingresar a las instalaciones hasta que se presente el comisionado estatal, designado por la Secretaría de Educación Pública de Puebla (SEP).

Asimismo, insistieron en que mantendrán la exigencia de destitución del director, acusado de prepotencia y malos manejos administrativos. Si el comisionado estatal no se presenta en el plantel este miércoles, los estudiantes advirtieron que lo considerarán un incumplimiento a los acuerdos y reanudarán el paro estudiantil.

El conflicto en el ITSTL, que comenzó a mediados de octubre, se suma a los episodios de tensión vividos en otros tecnológicos del estado, como los de Ajalpan y San Martín Texmelucan, además del de Tehuacán -que es de jurisdicción federal- donde las comunidades también han exigido transparencia, respeto y condiciones académicas dignas.

Lee: Si acusaciones se comprueban, SEP no protegerá a directivos de tecnológicos: Juárez

