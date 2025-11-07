Viernes, noviembre 7, 2025
Tecnm dejó plantados a estudiantes del ITT, lo que llevó a la toma de vialidades por parte de los alumnos

Los alumnos levantaron la protesta tras promesa de diálogo para este viernes

Elizabeth Rodríguez Lezama

Pese a que hubo el compromiso oral por parte de directivos de la Dirección General del Tecnológico Nacional de México (Tecnm) para iniciar el jueves un diálogo con estudiantes en paro estudiantil del Instituto Tecnológico de Tehuacán (ITT), no se hicieron presentes a la hora pactada, lo que generó molestia entre los jóvenes paristas quienes en protesta bloquearon por más de tres horas el boulevard José María Morelos y el libramiento Tecnológico-San Marcos, acción que suspendieron al recibir un segundo compromiso de diálogo para este viernes.

Los alumnos expresaron su molestia ante la falta de seriedad de los directivos federales, no solo para con ellos sino con el gobierno del estado, ya que fue el delegado de Gobernación estatal quien hizo el enlace para pactar ese diálogo. Por tal motivo determinaron el cierre de las vialidades impidiendo el paso de vehículos. Consideraron que esa ausencia no fue más que la muestra de falta de interés para resolver el conflicto que priva en la institución desde hace más de tres semanas, cuando los estudiantes tomaron las instalaciones exponiendo una serie de peticiones entre ellas la destitución del director Sergio Villafuerte Palavicini.

En rueda de prensa lamentaron que se minimice su movilización puesto que han aportado pruebas del mal estado en que se encuentran las instalaciones, la falta de equipo adecuado para sus laboratorios, así como de los insumos necesarios para que cada carrera reciba una formación académica a la altura del ITT que es considerado la máxima casa de estudios de Tehuacán.

Al grito de “fuera Palavicini” los paristas se apostaron en las dos vialidades impidiendo el paso de automovilistas, para horas más tarde levantar esa manifestación luego de comunicarse con el delegado de Gobernación cuyo nombre no aportaron, pero quien supuestamente les indicó que no tenía información del por qué los directivos del Tecnm no se presentaron al diálogo.

Más tarde dieron a conocer que representantes federales nuevamente se comprometieron a llegar a Tehuacán para dialogar, pero ese encuentro lo tienen programado para este viernes, de modo que hasta entonces no realizarán ninguna otra movilización, pues a pesar de que han pasado muchos días siendo ignorados por sus directivos le apuestan a la búsqueda de una solución al conflicto.

Resaltaron que ellos, al igual que el resto de los estudiantes, tienen el deseo de que las clases se retomen, pero esto debe ser bajo un clima de respeto, cordialidad y con el compromiso real de que serán atendidas sus peticiones, lo cual consideran no puede garantizarse si se permite la permanencia del director, por lo que la salida de Villafuerte Palavicini debe realizarse como primer punto, además de la garantía de no tomar represalias de ninguna clase contra quienes participan en el paro.

