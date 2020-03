Con Desplazamientos Techcahuaca, Arturo Elizondo muestra 10 años de labor como artista social

Hace 10 años, tras regresar de Nueva York creyendo que era un artista conceptual contemporáneo, Arturo Elizondo Amador (Ciudad de México, 1956) replanteó su obra y su labor artística convirtiéndose en un artista social. Lo hizo, alrededor de las comunidades, las becas, las instituciones y un personaje central: Juan Rulfo y su Llano en llamas.

En esta década de labor, cuenta durante una conferencia de medios para presentar la exposición Desplazamientos Techcahuaca, supo que no era sino entrando a las comunidades y a través de una propuesta colectiva, como se pueden generar dinámicas artísticas para “revertir” la idea académica del arte contemporáneo.

De ello tiene una anécdota reciente: la ocasión en que fue a San Antonio Cacalotepec con 60 abuelas que no le creían nada y le decían que les tomaba el pelo. “Me quedé como en el limbo hasta que me di cuenta que su núcleo vivencial son sus usos y costumbres. Entonces cambió todo y me empezaron a hablar de sus necesidades. Supe que no puedes poner una idea occidental del arte. Así que me puse a leer a Rulfo en voz viva y con eso se creó una atmósfera donde se rompió el pensamiento y se brinda algo que es tu voz. Ahí estoy y ahora tengo que regresar”.

En todo el proceso, el artista formado en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda” y en la Universidad de las Américas Puebla cuenta que ha estado presente su independencia. Así, dice que ha trabajado con las instituciones -al ser miembro del Sistema Nacional de Creadores- y aunque aparentemente no hay sintonía entre ser un artista independiente y la institución, en su caso se le han abierto las puertas.

Como ejemplo de su independencia, es la exposición que desde este viernes 13 de marzo en las Galerías de arte del Palacio municipal. Lo está, en el título mismo Desplazamientos Techcahuaca, esta última una palabra nahua que refiere a la frase “¡déjennos ya!”, que tiene que ver con la disputa entre los pueblos de San Gregorio Zacapechpan y Tezcahuacan, o San Agustín Calvario, en Cholula. “Dijeron Techcahuaca para lograr su independencia y para mí es un legado, una palabra emblemática que tiene que ver con declarar tu independencia”.

Incluso, dice Elizondo Amador, presentar esta misma exposición tiempo atrás -en otros tiempos políticos- hubiera sido censurada en muchos aspectos.