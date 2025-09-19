Viernes, septiembre 19, 2025
NoticiasCultura

Tecali recibirá a campesinos de Sembrando Vida del centro y la mixteca de Puebla

Paula Carrizosa

Como parte del programa federal Sembrando Vida, el próximo domingo 21 de septiembre a partir de las nueve de la mañana la explanada del zócalo de Tecali de Herrera expondrá lo mejor de los productos del campo y de sus productores, como parte de la Expo feria del mezcal y las artesanías.

El facilitador del programa Jaime Cervantes Parra mencionó que en Puebla son 46 comunidades de aprendizaje campesino pertenecientes al centro y la mixteca las que forman parte de Sembrando Vida.

Dicho programa busca contribuir al bienestar social de productores a través del impulso de la autosuficiencia alimentaria, con acciones que favorezcan la reconstrucción del tejido social y la recuperación del medio ambiente, a través de la implementación de parcelas con sistemas productivos agroforestales.

Días atrás, expuso que dicha región está conformada por habitantes de Puebla, Tecali de Herrera, Cuautinchán, Teopantlán, Huehuetlán el Grande, Tzicatlacoyan, Huatlatlauca, Santa Catarina Tlaltempan y Santa Clara Huitziltepec.

Ahí, más de mil sembradores trabajan con el establecimiento de sistemas agroforestales y eventos que fortalezcan el tejido social de la comunidad.

Este año, participarán alrededor de 70 productores de mezcal y artesanías elaboradas con palma y ónix, además de 35 expositores de gastronomía local, entre cuyos platillos destacan la barbacoa, el mole, las gorditas, el chileatole, los elotes, el pulque y los tacos de carne asada.

Asimismo, el evento contará con un programa artístico y cultural en el que se incluyen presentaciones de música en vivo, danzas, recitales de poesía, conferencias y talleres de hamacas, canastos, sombreros y mixología con frutas.

La información completa está disponible en la página de Facebook Comunidades de Aprendizaje Campesino, Región Centro Mixteca, Puebla.

