Te Reúne Tehuacán se ampara vs. el Congreso por no responder petición de desaparición del cabildo

Tehuacán. Hasta el momento el Congreso del estado no ha dado respuesta a la solicitud interpuesta por la agrupación Te Reúne Tehuacán, de desaparecer el cabildo y el nombramiento de un Concejo Municipal para asumir el trabajo del ayuntamiento, por lo que los integrantes de esa asociación decidieron iniciar un juicio de amparo.

Lo anterior lo dio a conocer la representante de esa asociación, Tere Imelda Vargas, quien lamentó que los diputados locales no cumplan con lo que marca la ley, cuando deberían ser los primeros en hacerlo.

Por lo menos los legisladores, dijo, les debieron enviar una respuesta escueta, pues expuso que no hacerlo hace pensar que no conocen lo que corresponde hacer en esos casos o quizá que tienen mucho trabajo, pero aún así está claro que no dieron cumplimiento a la legalidad, enfatizó.

El amparo seguramente se resolverá a favor de la asociación, previó, lo cual obligaría al Congreso a dar una pronta respuesta sobre la petición, misma que fue acompañada de más de 5 mil firmas de ciudadanos que respaldaron la solicitud.

Te Reúne Tehuacán no solo pide la desaparición del cabildo, también exige que los onter del Concejo Municipal se seleccionen de manera minuciosa, de acuerdo al perfil que se requiere para el municipio.

Que todos los integrantes sean oriundos de Tehuacán es otra solicitud, esto porque consideran que en Tehuacán hay personas con capacidad y preparación suficiente para dirigir el destino del municipio.

La iniciativa surgió el mes pasado, luego de que en noviembre fue detenido el presidente municipal, Felipe de Jesús Patjane Martínez, quien a la fecha continúa en prisión. Los representantes de ese grupo expresaron que hay incapacidad por parte del cabildo para resolver los problemas del municipio.

Aunque el Congreso ha recibido ya tres peticiones de revocación de mandato, dos de ellas del ayuntamiento contra Felipe Patjane y otras dos por organizaciones ciudadanas, no define nada sobre esas solicitudes.

Cabe recordar que también en febrero el diputado local por este distrito Fernando Sánchez Sasia señaló que el asunto se resolvería a inicios de este mes, probablemente el análisis se realice hasta los últimos días.