¿Te pintas de colores, pa´ que te digan Supermán?

De pocos años a la fecha la aplicación de tatuajes corporales se ha incrementado notablemente en los ambientes citadinos. Todos los días y en todos lados podemos observar a muchas personas que portan imágenes o textos tatuados en las partes “socialmente visibles” de su anatomía. Pero no solo los jóvenes se hacen tatuajes ni tampoco existe un motivo único que lleve a las personas a modificar su cuerpo de esta manera, sino que ahora existen más tatuados y a los jóvenes también se suman hombres y mujeres maduros e incluso ancianos de “carajada” (perdón, de cara ajada) que muestran variados diseños aplicados sobre la piel del rostro, cuello, brazos, muslos, piernas, pecho, espalda y algunos más situados en otras partes del cuerpo que, como ya mencioné, no quedan a la vista de todos y que solamente comparten con otros en la intimidad.

La práctica del tatuaje es muy antigua y extendida a diversas culturas. Las evidencias arqueológicas acerca de los tatuajes, principalmente de contenido mágico-religioso, se remontan a más de cinco milenios. El caso de Ötzi, la momia de un individuo que falleció hace más de 5 mil años en los Alpes ítalo-austriacos, en plena Edad del Cobre europea, que al ser descubierta en buen estado de conservación y en el contexto casi inalterado de su muerte, ha sido estudiada exhaustivamente por equipos multidisciplinarios constituidos por especialistas tanto de las ciencias sociales como de las ciencias naturales. De este personaje se saben muchas cosas, pero principalmente: que era un hombre con una edad aproximada de 45 años, que tenía más de 50 tatuajes de rayas paralelas y puntos que coincidían con sitios de esfuerzo corporal, ya que la radiología reveló que padecía osteoartritis, de manera que los diseños probablemente eran terapéuticos con la creencia de que podían aliviar sus dolores.

Muchas momias de importantes personajes egipcios, de condición religiosa, no solo faraones —recuperadas en contextos arqueológicos— ostentan tatuajes con contenidos simbólicos que probablemente les servían como protección u otros usos mágicos que desconocemos. En China se han encontrado momias, también de gran antigüedad, que poseen tatuajes diversos. En el Japón antiguo se usó el tatuaje para señalar a los criminales y apartarlos de la sociedad; en épocas recientes los miembros del grupo delictivo de la yakusa tienen tatuajes que simbolizan su adhesión al grupo y que corresponden a una jerarquía definida por la misma banda. En el México prehispánico se usaba el tatuaje con propósitos mágicos y de diferenciación social. En Chile y en el Perú algunas momias muestran tatuajes diversos y en África existen muchas culturas que han recurrido al tatuaje corporal con diversos propósitos. En el ejército romano se marcaba a los legionarios con el nombre de la unidad militar a la que pertenecían, pero también a los esclavos y criminales.

En muchas islas de la Polinesia el tatuaje era muy importante para las sociedades y en algunos casos cubría casi todo el cuerpo; entre sus múltiples significados se encontraban los religiosos, principalmente, pero también los símbolos de pertenencia a una familia o a un clan determinados, la clase social del individuo, sus creencias particulares, la señal de iniciación a la edad adulta, etc. Los maoríes usaban diseños atemorizantes para cohibir al enemigo en las guerras. Y es precisamente de Oceanía de donde procede la palabra tatuaje, concretamente del idioma samoano de la Polinesia francesa en el Pacífico Sur: Ta-Atua, una combinación de la raíz Ta, literalmente “dibujo en la piel” y la palabra Atua, que significa espíritu.

Entre los judíos y los primeros cristianos, judíos también, consideraron a las marcas corporales como marcas de la infamia con la que Dios señaló a Caín. En algunos países musulmanes y en otros países del Oriente, existen diversos rituales en los que las mujeres utilizan el colorante rojizo tradicional, en árabe llamado henna, de origen natural, para “tatuarse” (pintarse) dibujos geométricos o florales de carácter simbólico. Pero en el mundo occidental a este colorante se le han adicionado, sin mediar pruebas, otras sustancias químicas como el tinte para el pelo, mediante las cuales se busca intensificar el color negro y aumentar la duración del dibujo, por lo cual existe con mayor frecuencia la aparición de eccemas alérgicos de contacto como lo han revelado estudios específicos realizados en niños y adolescentes los cuales adquirieron los “tatuajes”, en centros vacacionales de playa, que se ofrecen como inocuos y con el agravante de crear sensibilidad futura entre las personas.

Durante la Edad Media, la iglesia católica, dominante ideológica y políticamente en toda Europa, prohibió terminantemente el tatuaje asociándolo a prácticas heréticas y demoniacas; sin embargo, los soldados que marchaban a “Tierra Santa” se hacían tatuar una cruz en la mano o en un brazo para ratificar gráficamente su voluntad de ser enterrados “en sagrado” como cristianos que eran. También los peregrinos que llegaban a Jerusalén se tatuaban una cruz como demostración de haber visitado “la ciudad sagrada”. En la Nueva España el tatuaje se practicó y se conservan procesos inquisitoriales de personas en las que el tatuaje se consideraba una señal herética.

Qué decir de los degradantes tatuajes y marcas con hierro al rojo vivo que muchos propietarios de fincas, dedicadas principalmente a la producción capitalista de azúcar y tabaco, practicaban en el cuerpo de sus esclavos para identificarlos como bienes de su propiedad o los números de control que los verdugos nazis tatuaron en los prisioneros, incluidos los judíos, recluidos en los campos de concentración y de exterminio o los tatuajes involuntarios que los mineros del carbón adquirían por su contacto permanente con el polvo de este mineral el cual se incrustaba en las heridas de la piel. Recuerdo en mi niñez haberme clavado la punta de grafito de un lápiz en la palma de la mano que me provocó un tatuaje totalmente inesperado y me quedó la marca por mucho tiempo. La estomatología, antes odontología, reporta la existencia de pigmentaciones o tatuajes involuntarios por el depósito de amalgama, en las encías principalmente, que se muestran en las llamadas “sonrisas Colgate”.

En mis ya lejanas mocedades los tatuajes eran propios de la gente del hampa, del ambiente carcelario solamente. Los bribones mostraban su pertenencia a un grupo delictivo o su condición de maleantes mediante un tatuaje que se hacían, principalmente, en la parte posterior del brazo con los motivos distintivos de una facción, símbolos identitarios y jerarquizados reconocidos por los facciosos del grupo como rostros y emblemas demoniacos, diversas imágenes religiosas, armas antiguas como espadas, mazas, escudos, lemas, siglas, textos breves, símbolos esotéricos o, en los casos individuales, figuras de fuerza que mostraran que el poseedor del tatuaje se trataba de un sujeto poderoso y acudía a imágenes de animales feroces, símbolos religiosos, etc. Es el caso de la mafia rusa que son auténticos malandrines, pero eso sí, entre muchos símbolos destacan las cruces ortodoxas y en Centroamérica los miembros de la “Mara Salvatrucha” usan tatuajes para distinguirse de otros grupos criminales.

El maestro José Antonio González Gómez, investigador de la Dirección de Etnohistoria del inah, en su artículo citado en párrafos anteriores y en relación con la difusión del tatuaje en el mundo occidental moderno y contemporáneo nos dice que desde el siglo xviii los marineros franceses e ingleses, principalmente, los marinos integrantes de las expediciones a Oceanía, adoptaron la práctica del tatuaje debido al contacto con las culturas nativas de las islas y de esta manera fue llevado a Europa como elemento exótico, religioso erótico, identidad ocupacional y de fuerza asociado cierto tipo de personas.

“Esta situación cambió a fines del siglo xx, con el fenómeno de la globalización y la postmodernidad, al reutilizar y reinterpretar las prácticas del tatuaje como nuevas modalidades de identidad, propias de subculturas juveniles urbanas y ejemplos del nuevo consumo cultural posmoderno”.

Se podría decir que hoy día muchas personas se tatúan por pura imitación de sus modelos que son las “celebridades” del mundo del cine, de la música, de la pintura o de los deportes. Como dije en el primer párrafo de este texto, los motivos son muchos y casi nunca son decisiones individuales libres y racionales, por más que lo parezcan. El individualismo y la dilución del individuo en el colectivo, en la masa, puede ser una de las motivaciones principales que mantienen el anhelo de sobresalir, destacar mediante multitud de recursos como la ostentación del atuendo de moda, los objetos lujosos o las formas extravagantes de la apariencia como pueden ser los tatuajes.

¿Son realmente heterodoxos los tatuados? ¿Rompen con algunos esquemas sociales? ¿Son personas originales, creativas y por ello logran sobresalir? Yo francamente lo dudo y algunos de ellos son simplemente “imitamonos”, como decía mi abuelita Catita. Me parece que en muchos casos son solo modas que en este caso no serán pasajeras, porque la misma naturaleza de los tatuajes las convierten en permanentes ya que las marcas son indelebles dado que afectan en la dermis, la capa intermedia de la piel que sufre pocos cambios, por eso cuando sean viejos perderán su forma original y sólo se verán como manchones obscuros en el pellejo arrugado. Parece ser que los tatuajes abundan entre los llamados Millenials quienes acuden a argumentos diversos para justificar conductas que van desde considerar al cuerpo como un lienzo listo para recibir los inconmensurables trazos del body art, una “poética del cuerpo”, un disque acto mágico, la búsqueda de la condición cool para mejorar el look, una forma de expresar la individualidad “siendo tu mismo” (pos entonces quién) y los que se tatúan símbolos y frases en inglés que no entienden, pero que alguien le dijo que era lo máximo, como “mantras” que “sirven” para invocar a los dioses del consumo y de la memez.

Un peligro por considerar son las condiciones higiénicas que mantienen los tatuadores en sus cuchitriles y los colorantes químicos que usan que, en el caso de la tinta roja (de composición no determinada), pueden provocar reacciones cutáneas en personas con hipersensibilidad las cuales pueden derivar en lesiones entre las que destacan la inflamación, el enrojecimiento y una constante e intensa “rasquiña”. Los diagnósticos dermatológicos son difíciles de establecer debido a que a menudo se ignora la composición de los colorantes y los tratamientos sintomáticos no logran tampoco resolver del todo el problema. Uno de los tantos factores de riesgo en la realización de un tatuaje puede ser el contagio de hepatitis C, que es una de las formas más graves de este padecimiento. Por estas razones existe una legislación europea actualizada, publicada en su Diario Oficial, sobre tatuajes y maquillajes permanentes que busca elevar el nivel de protección de la salud para los consumidores.

La narración de un tatuaje que recuerdo y que aún me mueve a risa es la del viejo chiste de un fornido marinero, aventurero, quien tenía la reputación de estar muy bien dotado sexualmente, razón por la cual se hizo tatuar en el “pizarrín” o mejor dicho en el “pizarrón” la palabra recopla que en realidad no correspondía a una sola palabra, sino a una frase completa que, en los momentos de intensos escarceos amorosos, se desplegaba como es natural y se leía “recuerdo de una noche de amor en Constantinopla”.