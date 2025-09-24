Taxistas de Xochimehuacan actuarán como refugio y apoyo en delitos bajo el “Plan Ángel”

Taxistas de la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacán fueron capacitados para actuar como refugio móvil para posibles víctimas de delitos a través del “Plan Ángel”, estrategia que les permitirá ofrecer auxilio, canalizar denuncias y reportar ilícitos en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Consulta: Investigadora evidencia inseguridad, falta de presupuesto, infraestructura y servicios básicos en juntas auxiliares

Jezrrel Alcalá Romero, alcalde auxiliar, expuso que “los principales delitos que la comunidad enfrenta es el robo a transeúnte”, por lo que confía en que este modelo de atención inmediata ayude a bajar la incidencia delictiva. “Era necesario aprovechar la capacidad de respuesta de los taxistas y su rapidez ante emergencias”, reconoció.

Relató que la SSC capacitó a un grupo de conductores de taxis para que respalden a cualquier persona que se sienta bajo amenaza en la vía pública: “El refugio puede darse en el propio vehículo, y también actuar como enlace con autoridades para llamar a emergencias y formalizar reportes”. Los taxis afiliados portan una calcomanía distintiva, garantía –según Alcalá Romero– de honestidad y disposición para el apoyo inmediato a la ciudadanía.

Alcalá explicó que, por su presencia permanente en las calles, los taxistas ofrecen valor adicional en la localización de automóviles robados: “Al encontrarse en las calles, pueden tener registros del rastro de las unidades y así comunicarlos a las autoridades para poder ubicarlas”.

El “Plan Ángel” involucra de inicio a las bases Xochitl, San Pablo, Santa Bárbara, Ejecutivos y Trasmutaxi, pero no se descarta la incorporación de otras, conforme se conozcan resultados. El alcalde subrayó que la estrategia responde a la capacidad de reacción y sentido comunitario de los conductores, quienes han mostrado solidaridad en emergencias y ahora tendrán respaldo institucional.

El modelo pretende replicarse en otras juntas auxiliares si demuestra buenos resultados en la prevención y denuncia pronta de delitos. La intervención de los taxis refuerza el tejido social y responde al llamado de fortalecer redes comunitarias en zonas afectadas por el robo y la inseguridad.

Es importante recordar que Xochimehuacan se ha caracterizado por la presencia de grupos dedicados al robo de combustible, incluso, en octubre de 2021 ocurrió una explosión en una toma clandestina en ductos de gas que costó la vida a cinco personas y dejó decenas de personas damnificadas.

Puedes leer: Taxistas de Tehuacán anuncian manifestación contra plataformas digitales por competencia desleal