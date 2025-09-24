Miércoles, septiembre 24, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

Taxistas de Xochimehuacan actuarán como refugio y apoyo en delitos bajo el “Plan Ángel”

Patricia Méndez

Taxistas de la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacán fueron capacitados para actuar como refugio móvil para posibles víctimas de delitos a través del “Plan Ángel”, estrategia que les permitirá ofrecer auxilio, canalizar denuncias y reportar ilícitos en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Consulta: Investigadora evidencia inseguridad, falta de presupuesto, infraestructura y servicios básicos en juntas auxiliares

Jezrrel Alcalá Romero, alcalde auxiliar, expuso que “los principales delitos que la comunidad enfrenta es el robo a transeúnte”, por lo que confía en que este modelo de atención inmediata ayude a bajar la incidencia delictiva. “Era necesario aprovechar la capacidad de respuesta de los taxistas y su rapidez ante emergencias”, reconoció.

Relató que la SSC capacitó a un grupo de conductores de taxis para que respalden a cualquier persona que se sienta bajo amenaza en la vía pública: “El refugio puede darse en el propio vehículo, y también actuar como enlace con autoridades para llamar a emergencias y formalizar reportes”. Los taxis afiliados portan una calcomanía distintiva, garantía –según Alcalá Romero– de honestidad y disposición para el apoyo inmediato a la ciudadanía.

Alcalá explicó que, por su presencia permanente en las calles, los taxistas ofrecen valor adicional en la localización de automóviles robados: “Al encontrarse en las calles, pueden tener registros del rastro de las unidades y así comunicarlos a las autoridades para poder ubicarlas”.

El “Plan Ángel” involucra de inicio a las bases Xochitl, San Pablo, Santa Bárbara, Ejecutivos y Trasmutaxi, pero no se descarta la incorporación de otras, conforme se conozcan resultados. El alcalde subrayó que la estrategia responde a la capacidad de reacción y sentido comunitario de los conductores, quienes han mostrado solidaridad en emergencias y ahora tendrán respaldo institucional.

El modelo pretende replicarse en otras juntas auxiliares si demuestra buenos resultados en la prevención y denuncia pronta de delitos. La intervención de los taxis refuerza el tejido social y responde al llamado de fortalecer redes comunitarias en zonas afectadas por el robo y la inseguridad.

Es importante recordar que Xochimehuacan se ha caracterizado por la presencia de grupos dedicados al robo de combustible, incluso, en octubre de 2021 ocurrió una explosión en una toma clandestina en ductos de gas que costó la vida a cinco personas y dejó decenas de personas damnificadas.

Puedes leer: Taxistas de Tehuacán anuncian manifestación contra plataformas digitales por competencia desleal

Temas

Más noticias

Internacional

Naasón Joaquín se declara inocente de cargos de tráfico sexual en tribunal de Nueva York

La Jornada -
Ap Nueva York. El líder de la Iglesia mexicana La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, se declaró inocente este martes de cargos de tráfico sexual...
Internacional

Solución de dos Estados pondría fin a escalada de muerte y destrucción en Gaza: Guterres

La Jornada -
La Jornada Online En el marco de la 80 Asamblea General, el secretario general de la Organización de la Naciones Unidad (ONU), António Guterres, condenó...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:01:03

Intermediarios compran el kilo de maíz hasta 33% más barato que Segalmex: Cocyp

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
El precio del maíz ha sufrido una drástica reducción para los productores en México, quienes enfrentan pagos hasta 33 por ciento menores al vender...

Sin localizar, el desaparecido faltante de Amozoc; se descarta que sea el reclutador: FGE

Isaí Pérez Guarneros -
De las 12 personas desaparecidas a inicios de agosto en el municipio de Amozoc, a través de una oferta falsa de trabajo, aún continúa...

El PVEM recula y decide no ir solo en las elecciones de 2027 en Puebla

Efraín Núñez -
El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) recula y ha decidido no ir solo en las elecciones de 2027. Su dirigente estatal, Jaime Natale...

Más noticias

Renuevan la imagen del Sicom; utilizará tecnología de Inteligencia Artificial

Patricia Méndez -
El gobierno de Puebla presentó este jueves la nueva imagen del Sistema Estatal de Telecomunicaciones (Sicom) mediante el que se transmitirán las acciones que...
00:00:49

No comparto la estrategia de Ebrard para 2024, pero la respeto: Adán Augusto López

Patricia Méndez -
Al señalar que cuenta con su propio plan para promover su proyecto político, el secretario de Gobernación federal, Adán Augusto López Hernández, se dijo...

Revisará Hacienda finanzas para costear la consulta de revocación de mandato tras el fallo del TEPJF

Patricia Méndez -
El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que su administración revisará la posibilidad de otorgar recursos al Instituto Nacional Electoral (INE) para realizar la...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025