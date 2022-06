Con el 18.3%, Puebla es la segunda entidad del país con la tasa más alta de trabajo infantil: Inegi

Solo después de Oaxaca (21.5%), Puebla es el segundo estado en el país con la tasa más alta de trabajo infantil, con el 18.3 por ciento, en una población que va de los cinco a los 17 años.

La tasa superó en siete puntos porcentuales a la media nacional que es de 11.5 por ciento, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENT) 2019 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La tasa de ocupación no permitida, en referencia a niñas y niños que realizan actividades económicas no autorizadas por poner en riesgo la salud y el desarrollo físico y mental, representa el 12.6 por ciento de la totalidad de la población de este sector en Puebla.

Con dicha cifra, la entidad poblana también se ubicó en segundo lugar nacional, después de Oaxaca (14.9 por ciento).

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estableció el 12 de junio como el Día Mundial contra el Trabajo Infantil con el objetivo de concientizar sobre la magnitud del fenómeno y sus consecuencias, y sumar esfuerzos para erradicarlo.

A propósito de este día, el Inegi presenta datos estadísticos en torno a este trabajo no permitido.

En contraparte, los estados del país con la estadística más baja de trabajo infantil son: Baja California Sur y la Ciudad de México, con el 3.1 por ciento; Baja California, el 3.4 por ciento; y Nuevo León, el 3.5 por ciento.

En cuanto a la tasa de ocupación peligrosa, que se refiere a menores de entre cinco y 17 años que se encuentran en ocupaciones como construcción, minas, en el sector agropecuario, bares y cantinas, entre otros, en Puebla es del 12.1 por ciento.

Por tercera ocasión, la entidad poblana ocupa el segundo escaño a nivel nacional, después de Oaxaca (13.7%), mientras que la Ciudad de México está la menor proporción, de 2.9 por ciento.

Asimismo, el Inegi precisó que la población infantil que participa en quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas en incluso peligrosas representa el 7.4 por ciento. Esta labor se realiza durante horarios prolongados y en un medio ambiente insalubre.

Al respecto, señaló que Puebla se ubica en la cuarta posición nacional, después de Oaxaca, con 9.3 por ciento; Chiapas con 8.7 por ciento; y Michoacán, con 7.7 por ciento.

“Estudios realizados por la OIT, establecen que el fenómeno del trabajo infantil está estrechamente vinculado con el entorno social, económico y cultural de cada país o región, además de que identifica entre las causas más inmediatas de este fenómeno, la pobreza y algunas problemáticas que enfrentan las familias”, indicó el Inegi.

A nivel nacional, la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil 2019 informó que de los 28.5 millones de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años que residían en México, 2.2 millones trabajaron.

Asimismo, reveló que 2 millones de menores trabajaron en ocupaciones no permitidas; de estos, 71.2 por ciento fueron hombres y 28.8 por ciento mujeres.

Finalmente, quienes realizaron ocupaciones no permitidas, el 43.5 por ciento aportó ingresos a su hogar, 29.2 por ciento no lo hizo porque no recibió remuneración, y 27.3 por ciento no aportó, a pesar haber recibido un pago por su trabajo.