Tasa Chedraui en 5 mil 313 pesos el metro cúbico de asfalto para bacheo; Eduardo Rivera lo elevó hasta 7 mil 235 pesos

En promedio, la administración del alcalde José Chedraui Budib tasó entre 4 mil 340 y 5 mil 313 pesos el costo por metro cúbico de asfalto para bachear las calles de la capital, cifra que contrasta con el precio promedio que la misma actividad tuvo durante el gobierno de Eduardo Rivera Pérez, estimado en 7 mil 235 pesos, de acuerdo con una revisión de los contratos de ambas gestiones.

El costo por metro cúbico en el que ambos gobiernos tasaron el asfalto para bachear ha sido objeto de constante confrontación entre los regidores de Morena y de los de oposición del cabildo, pues cada grupo se acusan de sobrecostos.

La Jornada de Oriente revisó dos contratos que la administración de José Chedraui Budib signó para llevar a cabo labores de bacheo, los cuales tasan el metro cúbico de dicho material en 4 mil 340 y 7 mil 250 pesos.

En el primer caso, la actual administración otorgó a la firma Satori Inox S.A. de C.V. un contrato para dar mantenimiento a varias calles a base de “bacheo aislado”, las cuales se ubican en los cuatro cuadrantes en los que la Comuna divide al municipio, por un monto de 9 millones 854 mil 988 pesos, con un precio unitario de 4 mil 340 pesos por metro cúbico. El contrato incluyó señalización, “cajeo”, barrido, riego de impregnación y acarreo de material.

Otro contrato revisado por La Jornada de Oriente para bacheo por parte de la gestión de Chedraui Budib es el que se otorgó a la empresa DH Escamela S.A. de C.V., el cual cubrió vialidades en las 17 juntas auxiliares y la cabecera municipal de Puebla, por un monto de 49 millones 499 mil 951 pesos. El costo promedio por metro cúbico fue de 5 mil 313 pesos.

En tanto que, el gobierno del exalcalde Eduardo Rivera Pérez reportó un contrato para bacheo con mezcla asfáltica en la modalidad de caliente, en diferentes calles del cuadrante cuatro Sur-Poniente del municipio de Puebla, por 7 millones 729 mil 075 pesos para cubrir 1 mil 68.16 metros cúbicos, por lo que, en promedio, cada unidad tuvo un costo de 7 mil 236 pesos, según se indica en los pormenores de la obra número 26221.

Debe decirse que, en otro caso, identificado con el número de obra 26230-A “Bacheo con mezcla asfáltica en caliente” para dar mantenimiento a diferentes calles del cuadrante uno sur-oriente de municipio, se estableció un precio de 2 millones 471 mil 375.1 millones de pesos para cubrir 1 mil 270.38 metros cúbicos, los cuales tuvieron un costo unitario de 1 mil 945 pesos.

Es oportuno citar que apenas esta semana, el gobierno del alcalde José Chedraui Budib anunció que superó la meta de cubrir 200 mil baches durante 2025 al alcanzar la reparación de 226 mil hoyos en distintas vialidades del municipio, a un mes del cierre de año.

En múltiples ocasiones, Chedraui Budib ha fustigado el gobierno de los exalcaldes panitas Eduardo Rivera y Adán Domínguez, al asegurar que dejaron “desecha” la ciudad en materia de vialidades. Incluso al llamar el tema como una “emergencia”, comentó que en 2026 destinará recursos por 1 mil millones de pesos para rehabilitar vialidades.