Viernes, noviembre 28, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

Tasa Chedraui en 5 mil 313 pesos el metro cúbico de asfalto para bacheo; Eduardo Rivera lo elevó hasta 7 mil 235 pesos

Los costos fueron diferentes pese a la misma técnica para cubrir los hoyos

Tasa Chedraui en 5 mil 313 pesos el metro cúbico de asfalto para bacheo; Eduardo Rivera lo elevó hasta 7 mil 235 pesos
Patricia Méndez

En promedio, la administración del alcalde José Chedraui Budib tasó entre 4 mil 340 y 5 mil 313 pesos el costo por metro cúbico de asfalto para bachear las calles de la capital, cifra que contrasta con el precio promedio que la misma actividad tuvo durante el gobierno de Eduardo Rivera Pérez, estimado en 7 mil 235 pesos, de acuerdo con una revisión de los contratos de ambas gestiones.

El costo por metro cúbico en el que ambos gobiernos tasaron el asfalto para bachear ha sido objeto de constante confrontación entre los regidores de Morena y de los de oposición del cabildo, pues cada grupo se acusan de sobrecostos.

La Jornada de Oriente revisó dos contratos que la administración de José Chedraui Budib signó para llevar a cabo labores de bacheo, los cuales tasan el metro cúbico de dicho material en 4 mil 340 y 7 mil 250 pesos.

En el primer caso, la actual administración otorgó a la firma Satori Inox S.A. de C.V. un contrato para dar mantenimiento a varias calles a base de “bacheo aislado”, las cuales se ubican en los cuatro cuadrantes en los que la Comuna divide al municipio, por un monto de 9 millones 854 mil 988 pesos, con un precio unitario de 4 mil 340 pesos por metro cúbico. El contrato incluyó señalización, “cajeo”, barrido, riego de impregnación y acarreo de material.

Otro contrato revisado por La Jornada de Oriente para bacheo por parte de la gestión de Chedraui Budib es el que se otorgó a la empresa DH Escamela S.A. de C.V., el cual cubrió vialidades en las 17 juntas auxiliares y la cabecera municipal de Puebla, por un monto de 49 millones 499 mil 951 pesos. El costo promedio por metro cúbico fue de 5 mil 313 pesos.

En tanto que, el gobierno del exalcalde Eduardo Rivera Pérez reportó un contrato para bacheo con mezcla asfáltica en la modalidad de caliente, en diferentes calles del cuadrante cuatro Sur-Poniente del municipio de Puebla, por 7 millones 729 mil 075 pesos para cubrir 1 mil 68.16 metros cúbicos, por lo que, en promedio, cada unidad tuvo un costo de 7 mil 236 pesos, según se indica en los pormenores de la obra número 26221.

Debe decirse que, en otro caso, identificado con el número de obra 26230-A “Bacheo con mezcla asfáltica en caliente” para dar mantenimiento a diferentes calles del cuadrante uno sur-oriente de municipio, se estableció un precio de 2 millones 471 mil 375.1 millones de pesos para cubrir 1 mil 270.38 metros cúbicos, los cuales tuvieron un costo unitario de 1 mil 945 pesos.

Es oportuno citar que apenas esta semana, el gobierno del alcalde José Chedraui Budib anunció que superó la meta de cubrir 200 mil baches durante 2025 al alcanzar la reparación de 226 mil hoyos en distintas vialidades del municipio, a un mes del cierre de año.

En múltiples ocasiones, Chedraui Budib ha fustigado el gobierno de los exalcaldes panitas Eduardo Rivera y Adán Domínguez, al asegurar que dejaron “desecha” la ciudad en materia de vialidades. Incluso al llamar el tema como una “emergencia”, comentó que en 2026 destinará recursos por 1 mil millones de pesos para rehabilitar vialidades.

Temas

Más noticias

Nacional

Manipulan grandes harineras precio del maíz: productores y autoridades

La Jornada -
Braulio Carbajal México. Las grandes harineras del país tienen el poder de manipular los precios del maíz al ofrecer pagos por debajo de los costos...
Internacional

Israel viola una vez más el alto al fuego con bombardeos nocturnos sobre Gaza

La Jornada -
Prensa Latina Ramala. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) volvieron a atacar este jueves zonas de la franja de Gaza, en medio de crecientes...

Últimas

Últimas

Relacionadas

José Chedraui encabezó foro de gobernanza en tiempos de inteligencia artificial

Patricia Méndez -
Con el propósito de fortalecer la gobernanza local, mejorar la toma de decisiones y acercar las políticas públicas a la población, el gobierno municipal...
00:01:24

Lanzaron “Vive la Navidad 2025” con ópera, Noche de Museos y desfiles

Patricia Méndez -
Con el propósito de mantener a Puebla capital como epicentro turístico durante la temporada decembrina, el presidente municipal, José Chedraui Budib, presentó por segundo...
00:01:46

Sanciona el gobierno de Chedraui a seis exfuncionarios de Rivera e inicia procedimientos contra 15 más

Patricia Méndez -
Un total de seis funcionarios de la anterior administración municipal fueron sancionados por la Contraloría, y a 15 más se les iniciaron procedimientos de...

Más noticias

Renuevan la imagen del Sicom; utilizará tecnología de Inteligencia Artificial

Patricia Méndez -
El gobierno de Puebla presentó este jueves la nueva imagen del Sistema Estatal de Telecomunicaciones (Sicom) mediante el que se transmitirán las acciones que...
00:00:49

No comparto la estrategia de Ebrard para 2024, pero la respeto: Adán Augusto López

Patricia Méndez -
Al señalar que cuenta con su propio plan para promover su proyecto político, el secretario de Gobernación federal, Adán Augusto López Hernández, se dijo...

Revisará Hacienda finanzas para costear la consulta de revocación de mandato tras el fallo del TEPJF

Patricia Méndez -
El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que su administración revisará la posibilidad de otorgar recursos al Instituto Nacional Electoral (INE) para realizar la...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025