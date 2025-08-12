Martes, agosto 12, 2025
NoticiasCultura

Invita el TAP a celebrar 18 años de comercio justo, agroecología y comunidad

El Huerto Sembrarte será sede de la celebración del 18 aniversario del Tianguis Alternativo de Puebla este sábado 16 de agosto.
El Huerto Sembrarte será sede de la celebración del 18 aniversario del Tianguis Alternativo de Puebla este sábado 16 de agosto.
Paula Carrizosa

Productores, consumidores, organizaciones aliadas y familias que han sido parte fundamental del Tianguis Alternativo de Puebla (TAP), definido como una experiencia de economía solidaria y consumo, se reunirán el próximo sábado 16 de agosto para celebrar su 18 aniversario.

Con una jornada festiva que se llevará a cabo de 10 a 15 horas en el Huerto Sembrarte, ubicado en la calle Dalias número 6105-A, de la colonia Bugambilias, el TAP celebrará el ser un referente local y nacional en la promoción del comercio justo, el diálogo campo-ciudad, el respeto por los ciclos naturales y el impulso de prácticas agroecológicas, conectando directamente a consumidores conscientes con productores comprometidos.

Mediante un comunicado, el equipo del TAP señala que el Huerto Sembrarte ha sido mucho más que una sede, pues se ha convertido en un espacio vivo que invita a convivir, aprender y reconectar con la tierra. 

Ello, prosiguen, porque ahí “se cultivan alimentos, ideas y vínculos comunitarios“. A la par de que “en sus huertos, cocinas y áreas de encuentro, se fortalece la relación entre quienes producen y quienes consumen, y se promueve una alimentación consciente, saludable y cercana”.

Indican que bajo el lema Otro consumo es posible, el tianguis fundado en 2007 ha demostrado que “existen formas concretas y colectivas de transformar nuestra relación con los alimentos, el trabajo y la naturaleza”. 

Acotan que este principio es el que guía cada encuentro entre productores y consumidores, alentando prácticas de consumo más conscientes, solidarias y responsables. 

“No se trata solo de adquirir productos, sino de construir redes de confianza, valorar el origen de lo que comemos y reconocer el esfuerzo detrás de cada cosecha y cada elaboración artesanal”, afirman. 

Concluyen que en un contexto marcado por el consumo acelerado y la desconexión con la tierra, el TAP apuesta por una economía del cuidado, en la que el bienestar de las personas y el entorno estén siempre por delante del lucro.

Destaca que para la celebración del próximo sábado 16 de agosto durante la jornada habrá venta directa de productos agroecológicos y artesanales, alimentos preparados,  actividades culturales y artísticas, y espacios de reflexión, celebración y convivencia.

El programa especial del aniversario abrirá a las 10 horas con el conversatorio Comida, sabor y tradición, a las 11:30 horas habrá un concierto acústico con la banda Los Patita de Perro; mientras que a las 13:30 horas se hará la partida de pastel y el brindis comunitario, para cerrar a las 14 horas con la música de Gracias Tierra.

La celebración del aniversario es abierta al público en general, con la invitación para ser parte de esta fiesta “que reconoce el valor del trabajo campesino, el compromiso con la tierra y la construcción de alternativas desde abajo”.

Temas

Más noticias

Internacional

Grok califica a Donald Trump como el criminal más notorio de Washington DC

La Jornada -
Grok, el chatbot de inteligencia artificial anti-woke de Elon Musk, ha declarado al presidente Donald Trump "el criminal más notorio" de Washington DC en...
Internacional

Indignación en Gambia, muere una bebé tras mutilación genital

La Jornada -
Banjul, Gambia. Activistas reclaman justicia en Gambia tras la muerte de una bebé a quien presuntamente se le practicó la mutilación genital femenina, una...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:01:28

Fincado en la esperanza, el Tianguis Alternativo Puebla alista su 18 aniversario

Paula Carrizosa -
Entre la esperanza. En ese terreno fértil fue fincado, creció y sigue creciendo, orgánicamente como los productos que ofrece, el Tianguis Alternativo Puebla (TAP), un...

Fincado en la esperanza, el Tianguis Alternativo Puebla alista su 18 aniversario

Paula Carrizosa -
Entre la esperanza. En ese terreno fértil fue fincado, creció y sigue creciendo, orgánicamente como los productos que ofrece, el Tianguis Alternativo Puebla (TAP),...

Tehuacán producirá zapatos escolares mediante cooperativas para fortalecer la economía local

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tehuacán, Puebla – Alejandro Armenta, gobernador del estado, anunció durante su gira por esta ciudad que la producción de zapatos escolares en Tehuacán se...

Más noticias

00:01:48

Electro Tlalli, proyecto que busca capacitar a jóvenes de Puebla en el diseño de microchips

Paula Carrizosa -
Electro Tlalli es el nombre del proyecto que impulsa la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación estatal (Secihti) en coordinación con el Instituto...

Histórica, inusual y poderosa, la tormenta solar que ha impactado a la Tierra

Paula Carrizosa -
Histórica, completamente inusual y poderosa. Así, es como organismos internacionales como la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en...
00:03:07

Entre el conocimiento y la curiosidad, locales experimentan el eclipse parcial de Sol en Puebla

Paula Carrizosa -
“Ahora sí ya te entendí”, fue la frase que soltó un hombre de unos 50 años de edad cuando vio proyectada en el suelo...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025