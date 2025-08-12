Invita el TAP a celebrar 18 años de comercio justo, agroecología y comunidad

Productores, consumidores, organizaciones aliadas y familias que han sido parte fundamental del Tianguis Alternativo de Puebla (TAP), definido como una experiencia de economía solidaria y consumo, se reunirán el próximo sábado 16 de agosto para celebrar su 18 aniversario.

Con una jornada festiva que se llevará a cabo de 10 a 15 horas en el Huerto Sembrarte, ubicado en la calle Dalias número 6105-A, de la colonia Bugambilias, el TAP celebrará el ser un referente local y nacional en la promoción del comercio justo, el diálogo campo-ciudad, el respeto por los ciclos naturales y el impulso de prácticas agroecológicas, conectando directamente a consumidores conscientes con productores comprometidos.

Mediante un comunicado, el equipo del TAP señala que el Huerto Sembrarte ha sido mucho más que una sede, pues se ha convertido en un espacio vivo que invita a convivir, aprender y reconectar con la tierra.

Ello, prosiguen, porque ahí “se cultivan alimentos, ideas y vínculos comunitarios“. A la par de que “en sus huertos, cocinas y áreas de encuentro, se fortalece la relación entre quienes producen y quienes consumen, y se promueve una alimentación consciente, saludable y cercana”.

Indican que bajo el lema Otro consumo es posible, el tianguis fundado en 2007 ha demostrado que “existen formas concretas y colectivas de transformar nuestra relación con los alimentos, el trabajo y la naturaleza”.

Acotan que este principio es el que guía cada encuentro entre productores y consumidores, alentando prácticas de consumo más conscientes, solidarias y responsables.

“No se trata solo de adquirir productos, sino de construir redes de confianza, valorar el origen de lo que comemos y reconocer el esfuerzo detrás de cada cosecha y cada elaboración artesanal”, afirman.

Concluyen que en un contexto marcado por el consumo acelerado y la desconexión con la tierra, el TAP apuesta por una economía del cuidado, en la que el bienestar de las personas y el entorno estén siempre por delante del lucro.

Destaca que para la celebración del próximo sábado 16 de agosto durante la jornada habrá venta directa de productos agroecológicos y artesanales, alimentos preparados, actividades culturales y artísticas, y espacios de reflexión, celebración y convivencia.

El programa especial del aniversario abrirá a las 10 horas con el conversatorio Comida, sabor y tradición, a las 11:30 horas habrá un concierto acústico con la banda Los Patita de Perro; mientras que a las 13:30 horas se hará la partida de pastel y el brindis comunitario, para cerrar a las 14 horas con la música de Gracias Tierra.

La celebración del aniversario es abierta al público en general, con la invitación para ser parte de esta fiesta “que reconoce el valor del trabajo campesino, el compromiso con la tierra y la construcción de alternativas desde abajo”.