La comprensión, el llamado de la exposición Mala Madre de Tania O. Hernández

Más que desromantizar, si el término permite decir que busca dejar de romantizar un asunto como la maternidad, la artista Tania O. Hernández llama a la reflexión y a la comprensión sobre lo que rodea el ser madre y la falta de comprensión de este ejercicio femenino en un entorno que suele pintar esta etapa como un momento de extrema felicidad y plenitud.

Denominada Mala Madre, la exposición de bordado e intervención que abrirá el próximo 18 de septiembre en San Pedro Museo de Arte exhibe diversos estados que atraviesan la maternidad, como la soledad, la depresión y la incomprensión, así como las diversas problemáticas que giran en torno a ella: los abortos, el juicio moral o el anhelo.

“A las mujeres nos han visto como seres maternos, tienes que tener hijos. A cierta edad o si se tiene pareja, esa es la pregunta”, apunta Hernández al iniciar una entrevista.

Continúa que en todo pesa “una culpa”: si se decide no ser madre, pues cae la presión social y las preguntas de por qué tal decisión; o si se decide serlo, porque “la culpa nunca para”: ver llorar al bebé, dejarlo un minuto, o tener una lactancia dolorosa y prolongada, y aguantar ese dolor.

La artista textil, quien ha retomado su trabajo e incluso parte de esta exposición fue mostrada con anterioridad en otro espacio de Puebla, cuenta que la reflexión de la exposición nació de su propia experiencia y su etapa actual como mamá.

“Es una exposición que cuestiona las formas en que la sociedad orilla a las mujeres a maternar y las cosas a las que se enfrentan al decidir ser mamá”, define y detalla que esos cuestionamientos derivan en varias propuestas visibles en sus piezas.

Como ejemplo, es una camisa de fuerza que habla de la lactancia y presume dos orificios a la altura de los senos, para referir sobre cómo la lactancia, precisamente, se convierte en una limitante para la madre, pues es “una mamila andante”.

Otro ejemplo, continúa Tania O. Hernández, son las tres piezas íntimas intervenidas, cada una en referencia a situaciones complicadas a la maternidad, como lo son los embarazos no logrados, la pérdida de un bebé en etapas finales de la gestación o el parir a un bebé muerto, en un duelo que no está permitido, del que no se habla, y en donde las mamás se quedan con un dolor profundo y personal.

Están presentes otros temas como el deseo prolongado de ser madre que no logra concretarse, la frustración que hay en ello, la depresión posparto –como lo deja claro en la pieza Baby Blue, una bata que ella usó tras el parto, con la cuarentena encima, sin salir, sin dormir y con dolor-, o la soledad, todos ellos aspectos que no son comúnmente vistos.

“La exposición desromantiza totalmente la maternidad. Es algo fuerte, no pensé que fuera impactar tanto sobre todo a los hombres, quienes no creían que fuera tan fuerte”, resalta la artista textil.

Hernández continua que el proyecto resulta también en algo conmovedor pues toca los corazones y la sensibilidad de los espectadores, a la par que causa identificación entre las mujeres, algo que es clave para ella como artista y mamá. “Hicimos un conversatorio con madres, para que hablaran de sus experiencias, y muchas decían que no hay espacios para hablar del tema”.

Así, confía, más que impactar y desromantizar, la exposición Mala Madre busca ser un espacio para que las mujeres se sientan comprendidas y puedan desahogar sus sentires respecto a la maternidad.

Sobre el bordado y el arte textil define que es una manera de dar una nueva oportunidad a las cosas, considerando que “es una forma sutil de expresión” al mismo tiempo impactante. En la muestra conjunta alrededor de nueve piezas haciendo una exhibición “que no es grande pero contundente”, y al mismo tiempo inmersiva.

“Me gusta que se ha involucrado muchas mujeres que han ido a bordar, han participado con audios y textos, por lo que me gustaría que esta exposición no fuera mía, sino de todas las maternidades y de todas las mujeres que tenemos decir algo al respecto, como las que no fueron madres o las que no quisieron serlo”.

Mala Madre, de Tania O. Hernández, abrirá el próximo 18 de septiembre a las 18:30 horas en San Pedro Museo de Arte -4 Norte 203-.