Martes, septiembre 16, 2025
NoticiasCultura

La comprensión, el llamado de la exposición Mala Madre de Tania O. Hernández

La artista Tania O. Hernández presenta piezas de bordado que cuestionan la romantización social de la maternidad.
La artista Tania O. Hernández presenta piezas de bordado que cuestionan la romantización social de la maternidad.
Paula Carrizosa

Más que desromantizar, si el término permite decir que busca dejar de romantizar un asunto como la maternidad, la artista Tania O. Hernández llama a la reflexión y a la comprensión sobre lo que rodea el ser madre y la falta de comprensión de este ejercicio femenino en un entorno que suele pintar esta etapa como un momento de extrema felicidad y plenitud.

Denominada Mala Madre, la exposición de bordado e intervención que abrirá el próximo 18 de septiembre en San Pedro Museo de Arte exhibe diversos estados que atraviesan la maternidad, como la soledad, la depresión y la incomprensión, así como las diversas problemáticas que giran en torno a ella: los abortos, el juicio moral o el anhelo.

“A las mujeres nos han visto como seres maternos, tienes que tener hijos. A cierta edad o si se tiene pareja, esa es la pregunta”, apunta Hernández al iniciar una entrevista.

Continúa que en todo pesa “una culpa”: si se decide no ser madre, pues cae la presión social y las preguntas de por qué tal decisión; o si se decide serlo, porque “la culpa nunca para”: ver llorar al bebé, dejarlo un minuto, o tener una lactancia dolorosa y prolongada, y aguantar ese dolor.

La artista textil, quien ha retomado su trabajo e incluso parte de esta exposición fue mostrada con anterioridad en otro espacio de Puebla, cuenta que la reflexión de la exposición nació de su propia experiencia y su etapa actual como mamá.

“Es una exposición que cuestiona las formas en que la sociedad orilla a las mujeres a maternar y las cosas a las que se enfrentan al decidir ser mamá”, define y detalla que esos cuestionamientos derivan en varias propuestas visibles en sus piezas. 

Como ejemplo, es una camisa de fuerza que habla de la lactancia y presume dos orificios a la altura de los senos, para referir sobre cómo la lactancia, precisamente, se convierte en una limitante para la madre, pues es “una mamila andante”.

Otro ejemplo, continúa Tania O. Hernández, son las tres piezas íntimas intervenidas, cada una en referencia a situaciones complicadas a la maternidad, como lo son los embarazos no logrados, la pérdida de un bebé en etapas finales de la gestación o el parir a un bebé muerto, en un duelo que no está permitido, del que no se habla, y en donde las mamás se quedan con un dolor profundo y personal.

Están presentes otros temas como el deseo prolongado de ser madre que no logra concretarse, la frustración que hay en ello, la depresión posparto –como lo deja claro en la pieza Baby Blue, una bata que ella usó tras el parto, con la cuarentena encima, sin salir, sin dormir y con dolor-, o la soledad, todos ellos aspectos que no son comúnmente vistos.

“La exposición desromantiza totalmente la maternidad. Es algo fuerte, no pensé que fuera impactar tanto sobre todo a los hombres, quienes no creían que fuera tan fuerte”, resalta la artista textil.

Hernández continua que el proyecto resulta también en algo conmovedor pues toca los corazones y la sensibilidad de los espectadores, a la par que causa identificación entre las mujeres, algo que es clave para ella como artista y mamá. “Hicimos un conversatorio con madres, para que hablaran de sus experiencias, y muchas decían que no hay espacios para hablar del tema”. 

Así, confía, más que impactar y desromantizar, la exposición Mala Madre busca ser un espacio para que las mujeres se sientan comprendidas y puedan desahogar sus sentires respecto a la maternidad.

Sobre el bordado y el arte textil define que es una manera de dar una nueva oportunidad a las cosas, considerando que “es una forma sutil de expresión” al mismo tiempo impactante. En la muestra conjunta alrededor de nueve piezas haciendo una exhibición “que no es grande pero contundente”, y al mismo tiempo inmersiva.

“Me gusta que se ha involucrado muchas mujeres que han ido a bordar, han participado con audios y textos, por lo que me gustaría que esta exposición no fuera mía, sino de todas las maternidades y de todas las mujeres que tenemos decir algo al respecto, como las que no fueron madres o las que no quisieron serlo”.

Mala Madre, de Tania O. Hernández, abrirá el próximo 18 de septiembre a las 18:30 horas en San Pedro Museo de Arte -4 Norte 203-.

Temas

Más noticias

Nacional

Sube a 15 el número de fallecidos por explosión de pipa en Iztapalapa

La Jornada -
Ciudad de México. La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México confirmó un nuevo fallecimiento de una de las víctimas de la explosión...
Internacional

Muere el actor, director y productor Robert Redford a los 89 años

La Jornada -
El actor, director y productor Robert Redford, que era a la vez el galán por excelencia de Hollywood y un influyente defensor del cine...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:00:17

Los Cecamba, círculo formativo y musical de menores que aprenden y comparten la música

Paula Carrizosa -
Niños que aprenden a tocar un instrumento para, a futuro, si siguen en el camino de la música, regresar a la agrupación que los...

Más de 120 jóvenes músicos celebrarán la edición 11 del Encuentro Inter Cecamba

Paula Carrizosa -
Más de 120 niñas, niños y jóvenes de entre ocho y 17 años de edad, provenientes de los Centros de Capacitación de Música de...

Un maestro joven del telar; Oliver Hernández mantiene viva la tradición textil de Tlaxcala

Dania Corona Muñoz -
A sus 27 años de edad, Oliver Hernández Jiménez ha ganado premios nacionales, ha fundado su propio taller y se ha posicionado como una...

Más noticias

00:01:02

Ante el cambio climático es necesaria la atención multidisciplinaria: Conde

Paula Carrizosa -
“Necesitamos echarle montón a la ciudad de Puebla”. Ese fue el llamado de la investigadora y académica Ana Cecilia Conde Álvarez al ofrecer un...
00:01:48

Electro Tlalli, proyecto que busca capacitar a jóvenes de Puebla en el diseño de microchips

Paula Carrizosa -
Electro Tlalli es el nombre del proyecto que impulsa la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación estatal (Secihti) en coordinación con el Instituto...

Histórica, inusual y poderosa, la tormenta solar que ha impactado a la Tierra

Paula Carrizosa -
Histórica, completamente inusual y poderosa. Así, es como organismos internacionales como la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025