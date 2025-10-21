Nueva detención de la priista Tania Félix N. está relacionada con dos homicidios en Texmelucan: FGE

Tania Félix N., excandidata suplente a una diputación plurinominal del PRI, fue detenida de nuevo por su presunta participación en dos homicidios cometidos en San Martín Texmelucan.

Así lo confirmó la fiscal general del estado, Idamis Pastor Betancourt, quien recordó que Félix enfrenta procesos por delitos contra la salud y portación de armas de fuego, por los cuales fue aprehendida en mayo de 2024. Explicó que en las próximas horas un juez de control definirá si será vinculada a proceso por esta tercera causa penal.

Pastor Betancourt negó las acusaciones de la hermana de la priista, Aurora Gómez Trejo, quien afirmó que la nueva carpeta de investigación fue “fabricada” por la Fiscalía General del Estado (FGE). La fiscal puntualizó que la aprehensión se realizó en cumplimiento de una orden del Poder Judicial.

“El Poder Judicial consideró que contábamos con todos los elementos para solicitar la orden de aprehensión”, declaró.

Sobre las investigaciones ministeriales, la fiscal dijo que no podía confirmar si entre las víctimas había un menor de edad, como difundieron algunos medios, debido a que se trata de un proceso en curso.

Tania Félix fue detenida por segunda vez la tarde del lunes, al salir del Centro de Justicia Penal de la 11 Sur, en la capital poblana, tras modificarse sus medidas cautelares en las causas penales previas. Luego fue trasladada al Ministerio Público, donde se le imputaron dos homicidios calificados.

Durante el operativo se registraron momentos de tensión debido a la presencia de familiares. En medio de los reclamos, la priista aseveró que “jamás ha matado a nadie”.

La fiscal indicó que, en un plazo no mayor a 48 horas, deberá celebrarse la audiencia inicial para resolver su vinculación y las nuevas medidas cautelares.

Explicó también que las modificaciones previas a las medidas cautelares se debieron a un amparo concedido a la defensa el pasado domingo.

Tania Félix permanecía privada de la libertad en el Centro Penitenciario Estatal Femenil de Ciudad Serdán.

Su primera detención ocurrió el 4 de mayo de 2024, durante un operativo de la Secretaría de Marina en un inmueble de la colonia Tres Cruces, donde fue capturada junto con otras seis personas. En aquel momento se le acusó de homicidio, narcomenudeo y posesión ilegal de armas de fuego, aunque solo fue vinculada por los dos últimos delitos.

Un mes después, la FGE informó que había indicios que la relacionaban con la desaparición y asesinato de siete hombres hallados desmembrados el 5 de abril en el Periférico Ecológico.

Las investigaciones la vincularon sentimentalmente con Juan N., alias El Apá o El Moreno, presunto líder del grupo criminal Operativo Barredora.

Finalmente, su hermana, Maribel Ofelia Gómez Trejo, también militante del PRI, fue asesinada a tiros en mayo pasado en la colonia Alseseca, en la capital poblana, por un hombre que huyó en motocicleta.