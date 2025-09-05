Tan solo en una semana fueron asaltados siete restaurantes de Puebla capital: Canirac

Durante esta semana se han registrado al menos siete asaltos a mano armada en restaurantes de la ciudad de Puebla, denunció la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac). El presidente del organismo, Juan José Sánchez, exigió una intervención inmediata de la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Idamis Pastor

Señaló que la ola de robos ha generado un clima de preocupación y malestar entre los propietarios, colaboradores y clientes, especialmente en colonias como La Paz, Zavaleta, Huexotitla y el Centro Histórico de Puebla.

El incremento en los atracos, añadió el dirigente, pone en riesgo tanto el patrimonio como la integridad de trabajadores, proveedores y ciudadanos que frecuentan los establecimientos.

Sánchez enfatizó que, aunque la cantidad de negocios afiliados a la Canirac afectados es baja respecto al total, la recurrencia de robos en la semana representa una amenaza real para todo el sector.

“No solo nos preocupa el impacto económico, sino la seguridad de clientes y colaboradores. Hemos presentado denuncias y exigimos resultados concretos de la fiscalía. La tranquilidad de quienes trabajan o visitan los restaurantes está en juego”, expresó en referencia al llamado directo a la fiscal.

Entre los establecimientos afectados en los últimos días figuran Sanborns, Las Adelitas, Amorcito Corazóny La Choripanería, mientras que empresarios de Zavaleta y del Centro Histórico también han reportado incidentes similares.

Juan José Sánchez agregó que, ante la incidencia de atracos, ya se registra descenso en la afluencia de comensales; sin embargo, precisó que todavía no la tienen cuantificada.

Abundó que en el caso de los trabajadores, no solamente están expuestos a la delincuencia en los establecimientos, pues también son víctimas de atracos en la concluir sus jornadas laborales, ya sea en la calle o transporte publico.

La falta de avances oficiales mantiene alerta al gremio restaurantero, ya que hasta ahora no ha habido detenciones que frenen la operación de la banda identificada por los dueños de los negocios.

Esta problemática ocurre en momentos previos a la temporada alta, de navidad y de fin de año, cuando la actividad comercial y gastronómica suele elevarse y dinamizar la economía local, por lo cual la cámara pugna porque se resuelva antes de diciembre.

La Canirac sostuvo que ha cumplido cada requisito legal aportando denuncias y datos para la identificación y captura de los responsables.

Ahora, la exigencia se centra en que la FGE realice inspecciones más rigurosas y actúe con prontitud para detener a los delincuentes.

Mientras tanto, el sector busca fortalecer vínculos con autoridades estatales y municipales, así como con los cuerpos policiacos locales.