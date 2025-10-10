Tan solo en este año, usuarios de Puebla han perdido 200 mdp por fraudes financieros: Condusef

A por lo menos 200 millones de pesos ascienden las afectaciones económicas sufridas por cuentahabientes y usuarios de servicios financieros en el estado de Puebla durante 2025, resultado de prácticas fraudulentas cada vez más sofisticadas y difíciles de rastrear, informó Óscar Rosado Jiménez, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

En conferencia de prensa en la ciudad de Puebla, detalló que de enero a agosto la comisión documentó mil 566 quejas (24.7 por ciento menos que en igual lapso de 2024), reflejando que el daño directo lo han sufrido las personas en modalidades que van desde el fraude tradicional hasta variantes completamente virtuales.

Del total de casos reportados, 976 correspondieron a fraudes considerados tradicionales por la Condusef, como cargos y consumos no reconocidos, transferencias no autorizadas y operaciones fraudulentas en banca telefónica o con tarjetas físicas en comercios. En esos esquemas, el robo o clonación de plásticos y la manipulación de datos son las tácticas más comunes.

Por otra parte, 556 fraudes fueron virtuales, una categoría que engloba operaciones ilícitas ejecutadas mediante plataformas digitales y comercio electrónico, además de compras por internet no reconocidas, sustracción de datos personales a través de phishing y aplicaciones móviles.

La suplantación de identidad y el robo de información a través de mensajes SMS o correos electrónicos apócrifos forman parte fundamental de estas modalidades, impulsadas por la creciente digitalización de los servicios financieros.

Un grupo particular de 34 fraudes se clasificó como PORI (Protección de Operaciones de Retiro Inmediato), mecanismo destinado a ofrecer mayores garantías en transacciones donde se retiran fondos de manera inmediata, principalmente mediante cajeros automáticos o directamente en sucursal. Los fraudes PORI suelen aprovechar el descuido en la operación o el robo de información confidencial durante el retiro, facilitando que terceros accedan a recursos del usuario.

Óscar Rosado añadió que los estafadores utilizan técnicas de ingeniería social y herramientas de inteligencia artificial para inducir a las víctimas a compartir datos personales, agravando el fenómeno. “Si les llaman, cuelguen. Serenarse y actuar después es vital para evitar caer en fraudes”, recomendó, subrayando la importancia de proteger la información financiera y evitar prestar tarjetas, en especial ante el aumento de delitos virtuales.

Las estrategias delictivas digitales abarcan desde mensajes SMS y plataformas apócrifas hasta inversiones que prometen altos rendimientos mensuales, valiéndose inclusive de la clonación de imagen o voz de personalidades públicas.

El titular de la Condusef advirtió que ninguna institución segura entrega en un mes lo que una inversión legal ofrece en un año; por eso, recomendó a las personas no confiar en promesas que no cuadran y acudir presencialmente a la oficina para presentar quejas o denuncias.