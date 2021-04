Abren un taller para despertar el interés sobre las mujeres y su papel en la historia

Nombrar a las mujeres para darles un lugar, no arriba ni abajo, sino a un costado de sus pares. Nombrarlas para valorar su quehacer lo mismo en la ciencia que en la filosofía, en las artes o en la lucha social. Nombrarlas porque, aunque su nombre no se reconozca fácilmente, forman parte de la historia. En ello reside el taller denominado Mujeres haciendo historia en el que la gestora y activista Diana Magaña acerca a adolescentes de secundaria y preparatoria a una serie de mujeres y al rol social que han tenido a lo largo del tiempo.

En su segunda vuelta, el taller será del 5 al 9 de abril de 16:30 a 18 horas, vía remota, por lo que es una oportunidad para que los adolescentes aprendan de un modo ameno y reflexivo, y compartan sus ideas aprovechando las vacaciones en casa.

Organizado por Corazón del Barrio, un espacio autónomo que desde hace 9 años opera en la ciudad de Puebla promoviendo la diversidad cultural, las practicas filosóficas y el diálogo, el taller busca además reflexionar sobre conceptos como el género y la equidad.

- Anuncio -

Durante una entrevista, Diana Magaña señala que el taller, que propone pocos participantes, para que tengan micrófono y cámara abierta, recorrerá diversos momentos: la prehistoria, la edad antigua, el medievo, la modernidad y la Ilustración, la época contemporánea y el siglo XXI.

Indicó que en este encuentro virtual se podrá reflexionar y despertar el interés por entender los fenómenos históricos poniendo el acento en los roles, los lugares y las acciones que las mujeres han hecho para ir construyendo una sociedad equitativa.

Magaña, quien desde hace años trabaja temas de teoría de género, mujeres y diversidad, apunta que durante mucho tiempo la presencia de las mujeres en la historia no se ha dado a conocer cómo se debería pues hay desconocimiento sobre quienes han participado en el desarrollo del pensamiento, de las artes y las ciencias.

Por tanto, dijo que es necesario hace una pausa y generar conciencia que todos son importantes en el desarrollo de la civilización. Es para adolescentes, agregó, pues es una época de la vida en que se dan definiciones sobre lo que se hará a futuro. En particular, señaló que es para chicas, pues tienen mucha inquietud por saber y entender los procesos históricos de las mujeres para entender el proceso histórico de hoy.

Continuó que, como ejemplo del taller, se abordará a la prehistoria en el que si bien no hay muchos datos sí hay evidencias científicas y materiales. “Se ha pensado que el papel de la mujer era el reproductivo y luego, al ser sedentarios, colaboró en casa. Pero más bien, habría que pensar que las mujeres hemos sido sujetos sociales históricos relevantes desde el inicio, porque no hay manera que un grupo sobreviva sin la participación de todos. El problema, es que en los libros y en los museos, las mujeres no figuran: en los dioramas hombres cazan el mamut, inventan la rueda o controlan el fuego, y las mujeres no aparecen, aunque existe evidencia de que también fueron cazadoras, como deja ver el descubrimiento reciente de un entierro. ¿Por qué no habrían de hacerlo?”, cuestionó la tallerista.

Así como la visión es masculinazada en este periodo histórico, agregó Magaña, así ocurrió en los demás momentos históricos, cuando pocos reconocen a mujeres filosofas pues la mayoría enlista a hombres filósofos; o cuando sólo alrededor de 40 mujeres han recibido el Premio Nobel, siendo esta cifra apenas el cinco por ciento del total de los premios entregados a lo largo de un siglo.