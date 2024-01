Tacha Gabriel Biestro de “ignorantes” a quienes lo culpan por la huelga en Audi

El secretario del Trabajo en Puebla, Gabriel Biestro Medinilla, tildó de “ignorantes” e “irresponsables” a quienes señalaron que no realizó una adecuada labor para que no estallara la huelga en la armadora Audi, pues indicó que el tema no es de competencia local sino federal.

Durante la comparecencia que este martes tuvo ante el Congreso local, el funcionario no señaló quiénes hicieron dichos señalamientos pero subrayó que no fueron los legisladores.

En su intervención y al ser interrogado por el tema por legisladores del PAN y del PT, Biestro Medinilla hizo un llamado a dejar de “estar incendiando el tema”, pues subrayó que la Secretaría del Trabajo no puede estar solo de lado de los trabajadores o de la empresa, sino de ambos.

“(…) hacer un llamado por estas declaraciones que a veces provienen de gente irresponsable o ignorante que dice que es porque aquí no se hizo bien el trabajo en la Secretaría del Trabajo, nosotros no nos toca hacer eso, pero también hay que dejar de estar incendiado y diciendo o poniéndose de un lado”, declaró.

Explicó que la firma Audi está regulada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, según establece la ley en la materia, además de que es esa dependencia la encargada de atender todo lo referente a emplazamientos a huelga y discusiones de contratos colectivos.

En ese sentido, indicó que la instrucción que recibió por parte del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, fue el de actuar de acuerdo con su nivel de competencia, es decir, mantenerse atento de las pláticas entre la armadora y el sindicato pero sin entrometerse en el tema para respetar la autonomía de ambas partes, las cuales tampoco solicitaron la intervención de las autoridades estatales, según comentó.

“He oído varias declaraciones, ahí, temerarias, que se han hecho en días anteriores, que hay que tener cuidado, hay que ser muy precavidos, dónde dicen que por falta de visión de la secretaría del Trabajo, no sé si es por un tema de ignorancia, de imprudencia, pero no es así. En primer lugar, hemos estado muy respetuosos de la vida interna, dos, muy respetuosos de las pláticas que pudieran tener y muy respetuosos de la autoridad federal que en todo caso es quien tiene que estar haciendo esa labor (…)”, mencionó.

Recibió el gobierno del estado tres denuncias por trabajo infantil

Al dar cuenta de su labor durante el 2023, Biestro Medinilla indicó que únicamente ha recibido tres denuncias por menores de edad obligados a trabajar, por lo que personal a su cargo acudió a los sitios señalados pero no encontró tal circunstancia.

No obstante, indicó que la secretaría ha realizado inspecciones planeadas derivadas de denuncias anónimas para que, en caso de encontrar algún caso, entonces, se dé a conocer tanto a la Fiscalía General del Estado (FGE) como al Sistema Estatal DIF (SEDIF).