Entre reclamos, asamblea del SUTISSSTEP cuestiona alza salarial y plaza asignada a esposa de líder sindical

Entre reclamos y un ambiente de tensión, transcurrió este sábado la asamblea de trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Puebla (SUTISSSTEP), donde nuevamente se señaló al dirigente Ángel Vázquez Flores de favorecer con la apertura de plazas de la Licenciatura en Nutrición a su esposa, en el marco de la reciente negociación salarial y de condiciones laborales.

La reunión, realizada en el salón Country de la colonia San Manuel, estuvo marcada desde su inicio por la inconformidad de la base sindical, ante lo que calificaron como actos de favoritismo sindical y falta de consulta. Trabajadores denunciaron públicamente que, bajo el nuevo convenio colectivo, las modificaciones beneficiarían directamente a la pareja del líder sindical, mientras la mayoría sigue con salarios bajos y condiciones estancadas.

Pese a que la representación gremial presentó como logro una mejora salarial del 4%, gran parte de los asistentes expresó que este incremento apenas representa 200 pesos extras al mes, y reiteraron que no fueron consultados sobre el porcentaje negociado con la dirección del ISSSTEP. La molestia se recrudeció entre el sector de enfermería, quienes subrayaron que muchas apenas perciben 8 mil 700 pesos mensuales y quedan nuevamente excluidas de todo beneficio.

En su respuesta, Ángel Vázquez Flores sostuvo que, tras una reducción de mil 200 millones al presupuesto del instituto, es “financieramente imposible recategorizar a todas las enfermeras”, y justificó que el aumento está en línea con promedios nacionales como el 3.1% obtenido por el IMSS. No obstante, las trabajadoras replicaron que el acuerdo solo refleja acuerdos cupulares y proteccionismos.

Las críticas se extendieron a la falta de rendición de cuentas sobre el manejo de las cuotas sindicales, una demanda que se mantiene desde anteriores asambleas. Los trabajadores exigieron que se transparente el destino del dinero descontado cada quincena por concepto de afiliación, ante la reiterada ausencia de informes precisos.

En medio del desacuerdo, el secretario general propuso la integración de una comisión de enfermería para demandar que se abran nuevas plazas de Licenciatura en Enfermería, buscando replicar el esquema de Nutrición. La propuesta fue recibida con escepticismo, y los asistentes exigieron procesos democráticos y equitativos.

La historia del SUTISSSTEP está marcada por conflictos internos, presuntas prácticas de nepotismo y decisiones unilaterales. Para los trabajadores, la sesión más reciente —centrada en el ajuste salarial y la apertura de nuevas plazas— evidencia que persisten las viejas costumbres de exclusión y privilegio, escudadas en argumentos de austeridad y limitaciones presupuestales.

Al final, Ángel Vázquez Flores informó que el próximo 29 de septiembre, los sindicalizados podrán votar a favor o en contra del convenio firmado el 9 de septiembre con el director del ISSSTEP, Luis Antonio Godina Herrera, aunque el clima entre la base fue de escepticismo y exigencia de transparencia.

Para el sector inconforme, la verdadera transformación sindical llegará solo cuando existan mecanismos de acceso igualitario a los beneficios laborales y un verdadero control sobre los recursos que la dirigencia administra.

