Por La última y nos vamos premian a Susy López Títeres en los premios ATINA

Segura de que los creadores teatrales a nivel latinoamericano seguirán haciendo producciones “esenciales, virtuales e híbridas” antes y después del Covid-19, la directora, productora y actriz poblana Susy López fue galardonada por sus pares latinoamericanos en la entrega de premios anual de la Asociación de Teatristas Independientes para Niños/as y Adolescentes (ATINA) A.C.

La tarde noche de este miércoles 18 de mayo, de manera virtual, se celebró la ceremonia de los Premios ATINA 2019 y 2020 que organiza esta asociación civil asentada en Argentina la cual, por primera vez y ante la epidemia sanitaria causada por el Covid-19 que causó la parálisis cultural, reconoció a las piezas teatrales que fueron creadas para la virtualidad.

La compañía Susy López Títeres fue galardonada como una de las tres mejores obras latinoamericanas -de un total de 84 postulaciones-, por la obra La última y nos vamos, la cual gira en torno a la figura de la artista mexicana Frida Kahlo, sus pinturas y escritos, sus problemas de salud y sus amores.

“La virtualidad ha confrontado nuestra práctica; agradezco estas ventanas, estas redes, para compartir y crear con creatividad”, dijo Susy López al recibir este galardón de la ATINA, la cual forma parte de la Asociación Internacional de Teatro para la Infancia y la Juventud (ASSITEJ, por sus siglas en francés).

La última y nos vamos es una pieza en la que se unen música tradicional, cine y teatro de títeres, y se presenta como una acción de títeres en vivo. Con varias presentaciones virtuales en su haber y estrenada como parte de la convocatoria Cultura en casa Puebla 2020, en la obra no hay animación digital y por lo tanto no “hay esfuerzos por ocultar los hilos” ni esconder las manos en esta manipulación directa sobre mesa.

La última y nos vamos es, más bien, “una renuncia al protagonismo actoral en favor de las figuras plásticas y una diferenciación en los universos compatibles: el de los intérpretes y el de la creación”, como escribe la productora del proyecto.

En ella se dio la conjunción de tres universos: cine, teatro de títeres y música. Así, se contrasta el universo de los animadores con el universo íntimo de Frida, con la narrativa cinematográfica y con hacer una historia fluida que Susy López Títeres ha propuesto a lo largo de sus piezas.

En suma, la pieza trata de revalorizar al universo del títere, para saber que no es una disciplina menor, sino que se puede tratar con inteligencia y es capaz de dar diversos niveles de lectura: lo mismo para un público infantil que para adultos que puedan encontrar cuestionamientos hasta filosóficos.

Fue resultado de la labor de Blanca Lander en la animación; Gerardo Leiva Martínez, como cineasta y editor; Tlee Mautinus, en la asistencia de cámara; Roberto Carlos Carrizales como encargado de la transmisión; Carlos Monfil, como guitarrista invitado; Guadalupe Gómez, como intérprete de temas como La Bruja y El último trago; el diseño de Germán López; la postproducción de Miguel Méndez, y la propia Susy López como guionista, encargada de la animación y directora.

En el acto de entrega la presidente de ATINA, María Inés Falconi, dijo que el acto que sería en vivo se pospuso en dos ocasiones por el Covid-19, por lo que se optó por hacerse virtual. “Atina entrega dos premios: Producción 2019 y Virtual 2020. Con la epidemia y el alto en la actividad, la decisión fue revertir lo negativo en positivo: no podíamos hacer lo planificado, pero podíamos hacer cosas nuevas. Dedicamos trabajo al teatro digital, a las publicaciones, a las charlas. Así surgió el Premio Atina Virtual para destacar el trabajo de artistas y compañías en la dificultad. Vamos para adelante, aquí estamos para que los premios no se corten”.

A su vez, Omar Álvarez, el vicepresidente de ATINA, explicó que las particularidades de los premios consisten en visibilizar las tareas que hace la asociación y el valor que tiene para las infancias, una rama de artes escénicas que es particular y en la que trabaja mucha gente. “Algo que es parte de la identidad es la no competitividad del premio. Muchos trabajos están reconocidos por el mismo rubro, pues se reconocen a los más destacados, pero no hay uno que sea mejor que otro. Este año ha sido particular, un contexto difícil, todos lo hemos vivido y sin embargo los artistas han trabajado mucho, pese a que no hemos estado frente al público, no se ha dejado de trabajar…”.

Apuntó que era importante hacer el reconocimiento y dado que la virtualidad acercó a otras latitudes era el momento de abrir el premio al continente americano, por lo que el premio es una palmada para continuar con la disciplina.