Miércoles, octubre 1, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

En promedio cada dos días suspenden a un policía municipal de Puebla por faltas al reglamento

Control interno y depuración marcan el ritmo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde 167 elementos municipales fueron suspendidos o dados de baja en un año. Foto: Es Imagen
Control interno y depuración marcan el ritmo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde 167 elementos municipales fueron suspendidos o dados de baja en un año. Foto: Es Imagen
Patricia Méndez

Durante el primer año de la administración encabezada por el alcalde José Chedraui Budib, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla suspendió o separó de su cargo a un promedio de un policía cada dos días, acumulando así 167 elementos afectados por faltas al reglamento municipal.

El dato fue ofrecido por el titular de la dependencia, Félix Pallares Miranda, quien detalló en conferencia de prensa que 58 agentes fueron dados de baja de manera definitiva por no apegarse a lo estipulado en el manual de actuación y normatividad vigente.

Actualmente, otros 167 efectivos permanecen suspendidos en tanto la Dirección de Asuntos Internos de la SSC verifica en cada caso la supuesta infracción cometida. Pallares subrayó que la supervisión de la actuación policial se basa en el Servicio Profesional de Carrera, lo que implica procesos constantes de evaluación y depuración del cuerpo policial municipal.

El funcionario enfatizó que la situación de cada elemento bajo investigación se somete a análisis individualizado para determinar si corresponde la reintegración o la baja definitiva.

Es importante recordar que en agosto pasado, cuatro agentes de la Policía Municipal fueron dados de baja debido, acusados de dar protección e información a bandas delictivas, los cuales actualmente se encuentran en prisión preventiva, es decir, bajo una indagatoria.

En este contexto, Pallares destacó la formación de nuevas generaciones en la Academia de Formación Policial, sumando tres graduaciones en el último año, con la incorporación ya de 24 elementos egresados y el inminente ingreso de otros 100 agentes que concluirán su capacitación en las próximas semanas.

La SSC también participa en ferias de empleo organizadas por el gobierno capitalino, con el objeto de captar aspirantes dispuestos a sumarse a la corporación bajo un régimen de estricta observancia normativa. El secretario informó que, durante este año, los elementos en activo recibieron un aumento salarial del nueve por ciento, conforme lo prometió el presidente municipal, a quien atribuyó el compromiso de otorgar próximamente apoyos destinados a útiles escolares.

Cuestionado sobre la supuesta protección de la SSC a grupos delictivos, versión difundida a través de una manta hallada en la capital y atribuida a un cártel, Pallares rechazó cualquier vínculo con organizaciones criminales y reiteró que la dependencia opera bajo principios de transparencia y rendición de cuentas.

Temas

Más noticias

Internacional

Hamas pagará con el infierno si no acepta el plan de paz: Washington

La Jornada -
Washington. El presidente Donald Trump advirtió ayer a Hamas que tiene “tres o cuatro días” para responder a su “plan de paz” para Gaza,...
Internacional

Cruz Roja cierra oficina en Gaza y reubica personal por intensa ofensiva israelí

La Jornada -
Ginebra. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) anunció en un comunicado hoy miércoles que debido a la intensificación de las operaciones militares...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Decomisa la Comuna de Puebla 3 mil motocicletas por circular con irregularidades; es un promedio de 9 al día

Patricia Méndez -
En el transcurso de la administración del alcalde José Chedraui Budib, que inició el 15 de octubre de 2024, se han decomisado, en promedio,...

Sin localizar, el desaparecido faltante de Amozoc; se descarta que sea el reclutador: FGE

Isaí Pérez Guarneros -
De las 12 personas desaparecidas a inicios de agosto en el municipio de Amozoc, a través de una oferta falsa de trabajo, aún continúa...

En menos de una semana dos menores de edad han sido víctimas de ataques armados en Tehuacán

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tehuacán.  Dos menores de edad han sido víctimas de ataques armados en esta ciudad en menos de una semana, una de ellas perdió la vida...

Más noticias

Renuevan la imagen del Sicom; utilizará tecnología de Inteligencia Artificial

Patricia Méndez -
El gobierno de Puebla presentó este jueves la nueva imagen del Sistema Estatal de Telecomunicaciones (Sicom) mediante el que se transmitirán las acciones que...
00:00:49

No comparto la estrategia de Ebrard para 2024, pero la respeto: Adán Augusto López

Patricia Méndez -
Al señalar que cuenta con su propio plan para promover su proyecto político, el secretario de Gobernación federal, Adán Augusto López Hernández, se dijo...

Revisará Hacienda finanzas para costear la consulta de revocación de mandato tras el fallo del TEPJF

Patricia Méndez -
El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que su administración revisará la posibilidad de otorgar recursos al Instituto Nacional Electoral (INE) para realizar la...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025