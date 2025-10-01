En promedio cada dos días suspenden a un policía municipal de Puebla por faltas al reglamento

Durante el primer año de la administración encabezada por el alcalde José Chedraui Budib, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla suspendió o separó de su cargo a un promedio de un policía cada dos días, acumulando así 167 elementos afectados por faltas al reglamento municipal.

El dato fue ofrecido por el titular de la dependencia, Félix Pallares Miranda, quien detalló en conferencia de prensa que 58 agentes fueron dados de baja de manera definitiva por no apegarse a lo estipulado en el manual de actuación y normatividad vigente.

Actualmente, otros 167 efectivos permanecen suspendidos en tanto la Dirección de Asuntos Internos de la SSC verifica en cada caso la supuesta infracción cometida. Pallares subrayó que la supervisión de la actuación policial se basa en el Servicio Profesional de Carrera, lo que implica procesos constantes de evaluación y depuración del cuerpo policial municipal.

El funcionario enfatizó que la situación de cada elemento bajo investigación se somete a análisis individualizado para determinar si corresponde la reintegración o la baja definitiva.

Es importante recordar que en agosto pasado, cuatro agentes de la Policía Municipal fueron dados de baja debido, acusados de dar protección e información a bandas delictivas, los cuales actualmente se encuentran en prisión preventiva, es decir, bajo una indagatoria.

En este contexto, Pallares destacó la formación de nuevas generaciones en la Academia de Formación Policial, sumando tres graduaciones en el último año, con la incorporación ya de 24 elementos egresados y el inminente ingreso de otros 100 agentes que concluirán su capacitación en las próximas semanas.

La SSC también participa en ferias de empleo organizadas por el gobierno capitalino, con el objeto de captar aspirantes dispuestos a sumarse a la corporación bajo un régimen de estricta observancia normativa. El secretario informó que, durante este año, los elementos en activo recibieron un aumento salarial del nueve por ciento, conforme lo prometió el presidente municipal, a quien atribuyó el compromiso de otorgar próximamente apoyos destinados a útiles escolares.

Cuestionado sobre la supuesta protección de la SSC a grupos delictivos, versión difundida a través de una manta hallada en la capital y atribuida a un cártel, Pallares rechazó cualquier vínculo con organizaciones criminales y reiteró que la dependencia opera bajo principios de transparencia y rendición de cuentas.