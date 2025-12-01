Lunes, diciembre 1, 2025
NoticiasSociedad y Justicia

Conceden suspensión definitiva a amparo solicitado por López Zavala en juicio de violencia familiar vs. Monzón

Familiares de Cecilia Monzón cuestionan la suspensión definitiva que mantiene detenido el juicio por violencia familiar en Puebla.
Martín Hernández Alcántara

La familia de Cecilia Monzón informó que el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal, con sede en Puebla, concedió una suspensión definitiva al amparo promovido por Javier López Zavala, con lo cual se frenó la lectura íntegra de la denuncia presentada por la abogada y activista en 2021 por violencia familiar.

De acuerdo con los familiares, esta determinación “entorpece el acceso a la justicia” y hace imposible que el caso avance en lo que resta de 2025.

Según el comunicado difundido este 1 de diciembre de 2025, la resolución fue emitida el pasado 27 de noviembre en contra de los argumentos presentados por la familia Monzón, quienes sostienen que ninguna suspensión provisional o definitiva es procedente bajo la nueva Ley de Amparo para detener la lectura de una denuncia en juicio oral.

Consulta: Testigo se le revierte a FGE en caso Monzón; Montes afirma que Zavala no mandó asesinar a la feminista

Señalan además que la propia naturaleza del acto reclamado —la resolución del Tribunal de Apelaciones que ordena la lectura del escrito inicial de Cecilia Monzón— no admite suspensión bajo criterios establecidos por la Suprema Corte.

La familia afirma que este recurso forma parte de “uno más de los amparos infundados” promovidos por la defensa de López Zavala y que, conforme a la normativa vigente, el amparo debió quedar sin efectos desde el 21 de mayo, cuando el tribunal confirmó la validez de la lectura de la denuncia. No obstante, la suspensión definitiva concedida por el juez federal se mantiene vigente.

Lee: FGE cierra noviembre sin consolidar pruebas vs. López Zavala; familia Monzón concluye su desahogo de evidencias

