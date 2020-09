Suspensión de la SCJN a favor del ayuntamiento de Tehuacán no es exoneración, aclara Vianey García

Tehuacán. La suspensión provisional otorgada a favor del ayuntamiento de Tehuacán, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que no se ejecute dictamen alguno con miras a la disolución del cabildo, no es una exoneración a favor del cabildo, ni le libra definitivamente del proceso.

Lo anterior lo señaló la diputada local, Vianey García Romero, presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del estado, que es la que lleva el proceso para la disolución del cabildo tehuacanense.

Vianey García aseveró que esa suspensión tampoco desvirtúa bla labor que la comisión ha llevado a cabo con relación al tema, lo cual incluye la solicitud de documentos, expedientes, así como el llamado a comparecer de los integrantes del cabildo de Tehuacán y la revisión de todo ello.

La diputada manifestó que no se trata de una decisión definitiva que libre al ayuntamiento de Tehuacán de toda investigación o procedimiento; al ser provisional significa que puede cambiarse una vez que los magistrados concluyan con el análisis del caso.

Sobre todo, observó la legisladora, es importante hacer notar que la SCJN dictó esa medida sin contar con el conocimiento de todo lo que es el proceso que se sigue por parte de la comisión, la cual integró una serie de constancias sustentadas en las investigaciones sobre el caso.

Incluso existe la posibilidad de que el proceso continúe y hasta se pueda emitir una decisión por parte de la comisión o del propio Congreso, ya que la suspensión solo es para no ejecutar los dictámenes, mismos que a la fecha todavía no se deciden, puesto que el análisis aún no concluye.

Por el momento, dijo, esperarán a que la SCJN notifique de manera oficial, para conocer el documento completo y los términos en que se emite la orden, dentro del cual seguramente se marcan tiempos para la comisión aporte sus argumentos y pruebas ante la corte, recordó la diputada.

Puebla cuenta con un Poder Legislativo respetuoso de la legalidad, por lo que este asunto no será la excepción, adelantó Vianey García, al declarar que se acatará la disposición de los magistrados, al tiempo de aportar todos los elementos ante la corte para demostrar que hay razón en el proceso realizado por la comisión.

Este día la Comisión Permanente del Congreso tiene sesión, por lo que la diputada previó que sea hoy mismo cuando se les haga llegar la notificación desde la corte y a partir de ello definirán las acciones siguientes.