Domingo, noviembre 9, 2025
Por frente frío 13, suspenden clases en 14 mil 789 escuelas públicas y privadas en Puebla

Estudiantes poblanos deberán tomar clases a distancia este lunes por las bajas temperaturas ocasionadas por el frente frío número 13.
Estudiantes poblanos deberán tomar clases a distancia este lunes por las bajas temperaturas ocasionadas por el frente frío número 13.
Yadira Llaven Anzures

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó este domingo que, debido a las bajas temperaturas que se registran por la llegada del frente frío número 13, se suspenderán las clases presenciales este lunes en 14 mil 789 escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos, ubicadas en la Sierra Norte, Nororiental, en los valles de Serdán y de Atlixco, así como en la Mixteca y en la zona Angelópolis. 

Ttas la recomendación de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, precisó que el servicio se reactivará el martes 11 de noviembre. 

En un comunicado, la dependencia destacó que la finalidad es salvaguardar la salud de un millón 864 mil 393 niñas, niños, adolescentes y jóvenes, quienes recibirán el servicio educativo a distancia asesorados por 99 mil 453 docentes que trabajarán con apoyo de actividades académicas, acorde a las necesidades de cada grado escolar.  

Informó que el martes 11 de noviembre continuarán en suspensión de clases escuelas de las sierras Norte y Nororiental, y únicamente serán reanudadas de manera presencial el miércoles 12 de noviembre, en el horario habitual. 

La SEP exhortó a la comunidad educativa a mantenerse informada a través de los medios de comunicación oficiales, para conocer los cambios del clima.

