Se suspenderá función de barcos para Valsequillo comprados por Gali y se analiza su venta: Barbosa

Los barcos adquiridos por el ex gobernador, José Antonio Gali Fayad, para limpiar la presa de Valsequillo son inútiles y se analizará suspenderlos, anunció el actual mandatario estatal, Luis Miguel Barbosa Huerta.

En la conferencia de medios de esta mañana, el titular del Poder Ejecutivo expresó que las naves incluso podrían venderse.

“Nunca fueron útiles esos barquitos, limpia el lirio, pero la contaminación no la elimina, no la eliminan. Fueron parte de los caprichos, visiones pequeñas, inútiles de ser, de gastar dinero, echarlo a perder, pues eso fue”.

Y abundó: “Todos se han reído de esos barquitos. Yo recuerdo que cuando todavía no estaba aquí en Puebla para los fines políticos del 2018, eh, ya veía yo que había pues si, que algunas críticas, otros no, ¿sí? Entonces, pues sí vale la pena una definición (…) que me proponga la Secretaría de Medio Ambiente una ruta de definición, si no sirven que se vendan, si es que alguien los compra, por cierto”.

Y remató: “una buena definición técnica que se tiene que hacer, a través de un dictamen técnico, qué destino debemos de darle a esas cositas, muy parecidas a muchas de las que hicieron acá para comprar, comprar, gastar, gastar, gastar, moches, moches, moches, moches, ¡que vergüenza!”.