Jueves, septiembre 18, 2025
Suspenden ventas en papelerías Tony por omitir información al consumidor

La medida derivó de denuncias ciudadanas

Profeco suspendió dos sucursales de Tony Tiendas en Puebla por irregularidades en precios y ofertas tras denuncias ciudadanas
Patricia Gutiérrez Rodríguez

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) determinó suspender la comercialización de bienes y servicios en dos sucursales de Tony Tiendas, S.A. de C.V. en Puebla, tras constatar irregularidades durante visitas de verificación realizadas el 17 de septiembre de 2025.

Ambas tiendas –ubicadas en el Centro Comercial PeriPlaza y en el Centro Histórico– fueron intervenidas luego de denuncias ciudadanas que motivaron la actuación de la dependencia.

Durante la inspección, la Profeco identificó prácticas que transgreden la Ley Federal de Protección al Consumidor en los rubros de ofertas sin información suficiente, ausencia de precios claros al mayoreo y exhibición de importes en formato incorrecto, impidiendo que los clientes tomen decisiones informadas.

También se detectó que los tickets de compra contenían datos incompletos o inexactos, lo que derivó en la colocación de dos sellos de suspensión en cada una de las sucursales, ubicadas en 9 Sur 11302, colonia Coatepec, y 10 Poniente 1710, Centro Histórico.

Puedes leer: Profeco suspende comercialización en papelerías de Puebla y Cuautlancingo por irregularidades

