Suspenden sesión permanente del CME en Chignahuapan; denuncian supuesta privación de la libertad del consejero presidente

Fue cinco minutos antes de las 8:00 horas de este miércoles 5 de junio, que un representante del Consejo Municipal Electoral de Chignahuapan, en la entrada de sus instalaciones, notificó a los representantes de los medios de comunicación que la Sesión programada para continuar con el proceso final del resultado de la elección de presidente municipal de Chignahuapan se suspendía por motivos que no se podían dar a conocer.

Instantes después, a través de redes sociales y comentarios no oficiales de integrantes del Consejo Municipal, daban versión de la supuesta privación de la libertad de Aarón Ortega León, Consejero Presidente del Consejo Municipal Electoral de Chignahuapan.

Más tarde en conferencia de prensa de representantes del equipo de campaña del candidato del partido político Fuerza por México Juan Lira, dieron a conocer que la información que ha circulado en redes sociales sobre la realización de una “posible elección extraordinaria para la presidencia municipal por incidencias en el proceso del día de la elección”, no es real, ya que no ha sido emitida por las autoridades correspondientes del IEE (Instituto Electoral del Estado); así lo especificó Javier Nicolás Hernández, Coordinador de Campaña del candidato Juan Lira; quien también aseguró que en ese momento se tenía conocimiento que el presidente del Consejo Municipal Electoral, se encontraba bien y con su familia, refiriendo así, a que no había información que corroborará la veracidad del supuesto secuestro al representante del IEE en Chignahuapan.

También explicó, que en cuanto al proceso de desenlace del conteo y cómputo final de la elección de presidente municipal, se realizará una vez que se designe y se dé a conocer al nuevo presidente del Consejo Municipal Electoral de Chignahuapan, procedimiento que se da en casos como los ocurridos esta mañana; puntualizó.

