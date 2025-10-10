Suspenden servicio médico en clínica ISSSTE de Huauchinango por inundaciones tras el paso de “Jerry”

Las fuertes lluvias asociadas a la tormenta tropical “Jerry” han provocado una serie de afectaciones en la Sierra Norte y Nororiental de Puebla, llevando a la suspensión temporal del servicio médico en la Clínica Hospital del ISSSTE en Huauchinango debido a inundaciones.

En un comunicado, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) informó que la unidad presenta anegaciones considerables en la planta baja y filtraciones en el segundo nivel.

Los servicios afectados incluyen Urgencias, Quirófano, Farmacia, Rayos X, Laboratorio y áreas de hospitalización.

Ante la emergencia, el hospital solo cuenta con un paciente hospitalizado, el cual se reporta estable y será trasladado de manera inmediata a una unidad cercana del IMSS-Bienestar. La población que requiera atención médica también será canalizada a esta misma institución.

El ISSSTE activó protocolos de mitigación, que incluyen el levantamiento de tapas de alcantarillas.

Además, la representación estatal del Instituto trabaja en coordinación con autoridades municipales para el desazolve de las alcantarillas externas a la unidad, con el objetivo de restablecer los servicios en el menor tiempo posible.