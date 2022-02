Suspenden a Francisco Romero como auditor superior por un proceso penal que enfrenta por violencia familiar

Francisco José Romero Serrano fue suspendido temporalmente del cargo de titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), como medida cautelar por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violencia familiar en contra de un menor de edad.

Romero aseguró que la actuación en su contra violentó una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que se giró a la Fiscalía General del Estado (FGE), con el objetivo de que detuviera la integración de la carpeta de investigación luego de que ese órgano constitucionalmente autónomo percibió una posible persecución política.

El niño involucrado es hijo de Joseline Zurita, pareja de Romero que rechazó el 24 de diciembre pasado, en un video publicado en redes sociales, que ella y el menor hayan sido objeto de violencia familiar por parte de su esposo.

Congreso hace pública la situación jurídica de Romero

La suspensión fue notificada al Congreso de Puebla por el juez de control de la región judicial centro poniente del estado, Javier Vázquez Hernández, y la mesa directiva dio cuenta de la misma a los integrantes del pleno en la sesión de este día.

La medida cautelar se decretó en audiencia oral y publica el 13 de febrero pasado y se informó al Congreso a fin de que realice los trámites administrativos que permitan “el estricto cumplimiento” a lo ordenado.

En la notificación, a la que dio lectura la diputada Victoria Martínez Gallegos, se identificó al menor agredido con las iniciales A.Z.B., quien es representado por Arturo Almonte Carrera, abogado adscrito a la Procuraduría de Protección a los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Martínez turnó el oficio a la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado y a la nueva Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado.

El Congreso fijó postura a través de un comunicado en el que dio a conocer que entrará a la revisión del documento, en el interior de los órganos legislativos a los que fue turnado, para emitir la “resolución procedente”.

CNDH solicitó a Gilberto Higuera frenar la investigación

Tras hacerse pública la decisión del juez de control, Francisco Romero difundió un documento firmado el 4 de febrero pasado por la directora General de Quejas y Orientación de la CNDH, Claudia Fernández Jiménez, donde solicitó a la FGE la instrumentación de medidas cautelares, “a causa de una posible persecución y hostigamiento” contra el entonces auditor.

La funcionaria de la CNDH comunicó a la fiscalía que Joseline Zurita denunció que personal adscrito a la FGE, que encabeza Gilberto Higuera Bernal, la ha presionado, hostigado y perseguido para que formule una denuncia por violencia familiar contra Romero.

En consecuencia, el órgano defensor de derechos humanos solicitó a Gilberto Higuera girar “las instrucciones pertinentes a efecto de abstenerse de seguir integrando la carpeta de investigación en mención y abstenerse de seguir dando impulso procesal de oficio a la referida indagatoria, toda vez que la patria potestad la ejerce la quejosa, así como la prohibición de represalias en su contra”.

La CNDH también requirió al fiscal General del Estado “hacer valer el principio de presunción de inocencia del señor Romero Serrano”.

Romero también compartió la respuesta de la FGE, firmada por la titular de la Unidad Derechos Humanos, Rocío Flores Calderón, el 11 de febrero pasado. Bajo el asunto “se aceptan medidas de protección”, Flores aseguró que giró un oficio a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género a fin de que fueran atendidos los puntos de la medida cautelar.

Congreso perfeccionó días atrás el proceso de destitución del auditor

La suspensión temporal de Francisco Romero se decretó dos días después de que el Congreso aprobó una reforma a leyes secundarias que perfeccionó el procedimiento para la remoción de la persona titular de la ASE.

Los diputados incorporaron el derecho de audiencia y precisaron que la destitución procederá ante “causas graves”, por el voto de las dos terceras partes del pleno, el mismo que llevó a Romero al frente de la auditoría el 27 de noviembre de 2019.

Durante la discusión de esas modificaciones en tribuna, las bancadas de Morena y el PRI rechazaron, en voz de los legisladores Olga Lucía Romero Garci-Crespo y Jorge Estefan Chidiac, respectivamente, que fueran un “traje a la medida” para la destitución de Romero.

En tanto, Oswaldo Jiménez López, integrante del grupo parlamentario del PAN, vislumbró en las reformas la antesala de la salida de Romero. “El tiempo me dará o no la razón. Cuando se empiece el proceso para la destitución de este personaje se actualizará lo que estoy diciendo y si esto no se da, pues entonces me tendré que tragar mis palabras”, soltó.