Suspenden en Tlacotepec de Juárez el Grito de Independencia por manifestación contra el alcalde

Tlacotepec de Benito Juárez. La ceremonia del Grito de Independencia que debería llevarse a cabo esta noche, fue suspendido de última hora por parte del ayuntamiento que preside Martín de Jesús Camargo de la Peña, debido a la manifestación realizada por parte de habitantes de la junta auxiliar San Marcos Tlacoyalco, quienes exigen que el alcalde cumpla con las promesas de campaña en el sentido de brindarles obra pública, así como servicios de salud y seguridad pública.

Pese a que los manifestantes levantaron el bloqueo en la carretera 150 México–Veracruz, el ayuntamiento emitió un comunicado señalando que el acto público del Grito de Independencia no se llevaría a cabo, esto como una medida que busca garantizar la seguridad de todos los habitantes.

El gobierno municipal expuso que la manifestación fue encabezada por el presidente de la junta auxiliar con el apoyo de pobladores de San Marcos y sus inspectorías. Todo indica que no hubo acuerdos y por lo tanto hay la posibilidad de que las movilizaciones se retomen en los próximos días.