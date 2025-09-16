Martes, septiembre 16, 2025
NoticiasEstado

Suspenden en Tlacotepec de Juárez el Grito de Independencia por manifestación contra el alcalde

Suspenden el Grito de Independencia en Tlacotepec de Benito Juárez por protestas de pobladores de San Marcos que exigen obras y seguridad
Suspenden el Grito de Independencia en Tlacotepec de Benito Juárez por protestas de pobladores de San Marcos que exigen obras y seguridad
Elizabeth Rodríguez Lezama

Tlacotepec de Benito Juárez. La ceremonia del Grito de Independencia que debería llevarse a cabo esta noche, fue suspendido de última hora por parte del ayuntamiento que preside Martín de Jesús Camargo de la Peña, debido a la manifestación realizada por parte de habitantes de la junta auxiliar San Marcos Tlacoyalco, quienes exigen que el alcalde cumpla con las promesas de campaña en el sentido de brindarles obra pública, así como servicios de salud y seguridad pública.

Pese a que los manifestantes levantaron el bloqueo en la carretera 150 México–Veracruz, el ayuntamiento emitió un comunicado señalando que el acto público del Grito de Independencia no se llevaría a cabo, esto como una medida que busca garantizar la seguridad de todos los habitantes.

El gobierno municipal expuso que la manifestación fue encabezada por el presidente de la junta auxiliar con el apoyo de pobladores de San Marcos y sus inspectorías. Todo indica que no hubo acuerdos y por lo tanto hay la posibilidad de que las movilizaciones se retomen en los próximos días.

Temas

Más noticias

Internacional

Países árabes e islámicos piden suspender participación de Israel en la ONU

La Jornada -
Sputnik Moscú. Los líderes de la Liga Árabe (LA) y la Organización de Cooperación Islámica (OCI) hacen un llamado a coordinar esfuerzos con el objetivo de...
Internacional

Ofensiva israelí se recrudece: ataque aéreo deja 16 palestinos muertos

La Jornada -
Reuters El Cairo y Jerusalén. Israel destruyó una veintena de edificios en la ciudad de Gaza, con saldo de al menos 16 palestinos muertos, informaron...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:02:15

Que viva la presidenta de México y el humanismo mexicano, arenga Armenta en su primer grito de Independencia

Efraín Núñez -
Que viva la presidenta de México, el humanismo mexicano, los héroes poblanos anónimos, los pueblos originarios y los hermanos migrantes, arengó el gobernador Alejandro...
00:02:19

Da presidenta Claudia Sheinbaum grito histórico de Independencia

La Jornada -
Claudia Sheinbaum, la primera presidenta de México, dio un grito histórico de Independencia que además de las tradicionales arengas a los personajes ilustres nacionales,...

Cierran carretera para exigir obras al alcalde de Tlacotepec de Juárez

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tlacotepec de Benito Juárez.- Con cierre carretero sobre la federal 150 México-Veracruz, habitantes de San Marcos Tlacoyalco, junta auxiliar de este municipio protestan en...

Más noticias

00:10:58

Sagrario Linares, alumna de la UAP será astronauta análoga en investigación de marte

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Hoy en Las Reporteras que presenta la Jornada de Oriente: Elizabeth Rodríguez entrevista a  Sagrario Linares Merlo, alumna del Complejo Regional Sur de la UAP,...

Investigadores del IPN desarrollarán aplicación móvil para monitorear calidad del agua de la RBTC

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tehuacán.- Investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) trabajan para el desarrollo de una aplicación móvil que permitirá llevar  a cabo el biomonitoreo del agua...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025