Por epidemia, suspenden por segundo año desfile del 5 de Mayo en Puebla

Debido a que no se tienen las condiciones adecuadas en materia de salud a causa de la pandemia del Covid-19, no se llevará a cabo el desfile conmemorativo a la Batalla del 5 de Mayo, siendo este el segundo año de manera consecutiva que ni se realizará.

Así lo dio a conocer, en rueda de prensa este martes, el gobernador el estado, Miguel Barbosa Huerta, quien adelantó que tampoco habrá actos masivos que representen aglomeraciones de personas, a fin de evitar un riesgo de contagio de Coronavirus.

Esto se da luego de que hace unas semanas de anunció que no habría feria de Puebla por la misma causa, mientras que en el caso del desfile aún se estaba analizando, pero ahora ya fue confirmada su cancelación.

El mandatario poblano comentó que sólo se hará el acto protocolario para no dejar pasar la conmemoración de esta fecha importante para Puebla y el país, pero reiteró que será sin gente, pues no contribuirán a una tercera ola de contagios.

“Respecto a eventos especiales con motivo del 5 de Mayo no habrá, será la ceremonia cívica correspondiente, pero un evento masivo no ocurrirá, no hay condiciones en Puebla ni en el país para llevar a cabo estos eventos”, declaró.

Sin fecha para reabrir estadio

Por su parte, en otro tema, la titular de la Secretaría de Gobernación, Ana Lucía Hill Mayoral, informó que dependiendo del escenario epidemiológico que se tengan respecto a los contagios de Covid-19, se analizará el regreso de personas al estadio Cuauhtémoc.

Sostuvo que siguen en comunicación con los directivos para poder definir cuando sería el regreso a los partidos como ya se dio en otros estados.

“Sobre la reapertura del Estadio Cuauhtémoc al público para que los juegos de futbol tengan personas son varias las variables que se tienen considerar, tenemos que esperar a ver el impacto que tuvo el comportamiento social durante la Semana Santa para seguir tomando decisiones en general sobre esta reapertura gradual y responsable”, citó.