Activan alerta sanitaria en dos escuelas de Puebla por tres casos de Coxsackie: Segob

La Secretaría de Gobernación (Segob) del estado confirmó este martes la detección de tres casos activos del virus Coxsackie, conocido como el síndrome de mano-pie-boca, en dos instituciones educativas de Puebla, lo que ha llevado a la suspensión de clases presenciales para aplicar protocolos sanitarios.

El funcionario estatal precisó que los casos confirmados se registraron en dos centros escolares, activando la intervención de las autoridades de Salud y Educación Pública.

Los casos se localizaron en el Centro Escolar Lázaro Cárdenas, en el municipio de Izúcar de Matamoros, con la detección del brote en dos niños de nivel preescolar.

Por esta razón, la Secretaría de Educación Pública (SEP) suspendió las clases presenciales, las cuales se están tomando de manera virtual.

Actualmente, dijo que se realizan tareas de desinfección en los salones y una comisión de la Secretaría de Salud está atendiendo y revisando la situación.

El segundo caso de un niño contagiado o infectado por el virus se registró en la escuela Zaragoza, en Amalucan, Puebla capital.

Aguilar Pala comentó que las labores escolares fueron suspendidas y los padres de familia se encuentran realizando faenas de limpieza en la escuela.

Aclaró que la suspensión se mantendrá hasta que la Secretaría de Salud determine el estado del brote.

Además, el titular de la Segob indicó que la Secretaría de Salud está a cargo de determinar el protocolo a seguir en ambos planteles para garantizar la seguridad de la comunidad educativa y evitar una mayor propagación.

Atienden desbordamiento de Laguna de Epatlán

En otro orden de ideas, Samuel Aguilar Pala informó sobre las afectaciones causadas por las fuertes lluvias en la región de la Mixteca, que provocaron el desbordamiento de la Laguna de Epatlán en Izúcar de Matamoros.

Tras la afectación, reportó que se activó de inmediato un operativo de rehabilitación y mantenimiento.

En el lugar, afirmó que ya se encuentran trabajando personal de la Secretaría de Infraestructura y el Coordinador Estatal de Protección Civil para atender el asunto y reportar resultados satisfactorios.