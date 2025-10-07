Martes, octubre 7, 2025
NoticiasEstado

Activan alerta sanitaria en dos escuelas de Puebla por tres casos de Coxsackie: Segob

Suspenden clases en dos escuelas de Puebla por tres casos de virus Coxsackie. Autoridades aplican protocolos sanitarios.
Suspenden clases en dos escuelas de Puebla por tres casos de virus Coxsackie. Autoridades aplican protocolos sanitarios.
Yadira Llaven Anzures

La Secretaría de Gobernación (Segob) del estado confirmó este martes la detección de tres casos activos del virus Coxsackie, conocido como el síndrome de mano-pie-boca, en dos instituciones educativas de Puebla, lo que ha llevado a la suspensión de clases presenciales para aplicar protocolos sanitarios.

El funcionario estatal precisó que los casos confirmados se registraron en dos centros escolares, activando la intervención de las autoridades de Salud y Educación Pública.

Los casos se localizaron en el Centro Escolar Lázaro Cárdenas, en el municipio de Izúcar de Matamoros, con la detección del brote en dos niños de nivel preescolar. 

Por esta razón, la Secretaría de Educación Pública (SEP) suspendió las clases presenciales, las cuales se están tomando de manera virtual. 

Actualmente, dijo que se realizan tareas de desinfección en los salones y una comisión de la Secretaría de Salud está atendiendo y revisando la situación.

El segundo caso de un niño contagiado o infectado por el virus se registró en la escuela Zaragoza, en Amalucan, Puebla capital.

Aguilar Pala comentó que las labores escolares fueron suspendidas y los padres de familia se encuentran realizando faenas de limpieza en la escuela. 

Aclaró que la suspensión se mantendrá hasta que la Secretaría de Salud determine el estado del brote.

Además, el titular de la Segob indicó que la Secretaría de Salud está a cargo de determinar el protocolo a seguir en ambos planteles para garantizar la seguridad de la comunidad educativa y evitar una mayor propagación.

Atienden desbordamiento de Laguna de Epatlán 

En otro orden de ideas, Samuel Aguilar Pala informó sobre las afectaciones causadas por las fuertes lluvias en la región de la Mixteca, que provocaron el desbordamiento de la Laguna de Epatlán en Izúcar de Matamoros.

Tras la afectación, reportó que se activó de inmediato un operativo de rehabilitación y mantenimiento. 

En el lugar, afirmó que ya se encuentran trabajando personal de la Secretaría de Infraestructura y el Coordinador Estatal de Protección Civil para atender el asunto y reportar resultados satisfactorios.

Temas

Más noticias

Internacional

Aplicará Trump aranceles de 25% a camiones pesados desde noviembre

La Jornada -
Los camiones medianos y pesados importados a Estados Unidos enfrentarán un arancel de 25 por ciento a partir del primero de noviembre, anunció el...
Nacional

Inicia la repatriación de los 6 mexicanos de la flotilla a Gaza detenidos en Israel

La Jornada -
Los seis mexicanos que permanecían detenidos en Israel tras participar en la Flotilla Global Sumud iniciaron este martes su repatriación hacia México, informó la...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Tras protesta de maestros, SEP acepta mantener en operación la Corde de Izúcar

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
La Coordinación Regional de Desarrollo Educativo (Corde) de Izúcar de Matamoros permanecerá abierta y atenderá trámites de docentes, alumnos y maestros de seis municipios...

Surge nueva protesta de maestras por cierre de una Corde; ahora es en Izúcar de Matamoros

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Docentes de la región de Izúcar de Matamoros realizaron una protesta desde las 7:30 de la mañana ayer para exigir la permanencia de la...

Tras riña, asesinan a tiros a un hombre en San Miguel Las Minas, Izúcar

Isaí Pérez Guarneros -
La noche del martes, un hombre identificado como Félix Isidoro Iglesias, de 42 años, conocido con el alias de “El Chapo”, fue asesinado a...

Más noticias

Armenta y Céspedes viajarán juntos a misión comercial por Alemania

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y el mandatario Salomón Céspedes Peregrina realizarán juntos una misión comercial por Alemania para el próximo...
00:02:17

Ante abusos y sobrecostos, llama AMLO a Conagua y ayuntamientos a revisar concesiones de agua

Yadira Llaven Anzures -
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sentenció este lunes que el sobrecosto, los abusos y el incumplimiento de contratos serían factores suficientes para...
00:02:59

Sedena movilizará 7 mil 275 efectivos ante eventual evacuación por la actividad del Popocatépetl: AMLO

Yadira Llaven Anzures -
En medio de la creciente actividad del volcán Popocatépetl, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que la Secretaría de la Defensa...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025