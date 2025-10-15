Suspenden clases en la Preparatoria Gilberto Martínez por brote del virus Coxsackie

Tehuacán. – La Preparatoria Federal por Cooperación Gilberto Martínez suspendió sus actividades presenciales desde este miércoles en el turno vespertino, debido a que hay alumnos contagiados por el virus Coxsackie, situación que los directivos consideraron como algo atípico, por lo que al tener conocimiento de esos casos hicieron el reporte a la Jurisdicción Sanitaria 10, que determinó esa medida para evitar una mayor propagación de la enfermedad conocida como manos, pie, boca.

Fue esta tarde, cuando ya los alumnos del turno vespertino habían ingresado a las instalaciones de la escuela, cuando se les pidió concentrarse en la explanada para informarles que debían regresar a sus hogares, por existir una emergencia sanitaria debido al brote de esa enfermedad.

Se cree que los alumnos contagiados conviven con hermanos más pequeños que adquirieron el virus y de ese modo ocurrió el contagio, por lo cual se instruyó a los estudiantes a que en sus hogares apliquen las mismas medidas preventivas que se conocen para el Covid-19, ya que el Coxsackie se transmite de manera similar.

Siendo esta la temporada de exámenes semestrales, se informó que esas evaluaciones se van a reprogramar para aplicarlas la próxima semana; tampoco habrá actividades de formación socioemocional ni las asesorías académicas que se realizan durante el sábado, en apego a las indicaciones de las autoridades sanitarias.

“La Jurisdicción Sanitaria nos da un margen de acción hasta el domingo. La idea es que el lunes se reanuden las actividades”, explicaron los responsables del plantel, quienes enfatizaron que se dará seguimiento a los alumnos que presenten síntomas o se encuentren en situación de riesgo.

Los directivos pidieron a los padres de familia comprensión en este caso extraordinario, reconociendo que el contagio en jóvenes de preparatoria es algo atípico, pero aún sin ser menores de edad, están en el rango de riesgo de contagio.

Se informó que una vez que los alumnos salieran de las instalaciones se llevaría a cabo un proceso de limpieza y desinfección en los salones y el resto de las áreas para garantizar un regreso seguro a clases.

