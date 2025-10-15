Miércoles, octubre 15, 2025
NoticiasEstado

Suspenden clases en la Preparatoria Gilberto Martínez por brote del virus Coxsackie

Directivos indicaron que la Jurisdicción Sanitaria 10 ordenó la suspensión para prevenir más contagios

Suspenden clases en la Preparatoria Gilberto Martínez por brote del virus Coxsackie
Suspenden clases en la Preparatoria Gilberto Martínez por brote del virus Coxsackie
Elizabeth Rodríguez Lezama

Tehuacán. – La Preparatoria Federal por Cooperación Gilberto Martínez suspendió sus actividades presenciales desde este miércoles en el turno vespertino, debido a que hay alumnos contagiados por el virus Coxsackie, situación que los directivos consideraron como algo atípico, por lo que al tener conocimiento de esos casos hicieron el reporte a la Jurisdicción Sanitaria 10, que determinó esa medida para evitar una mayor propagación de la enfermedad conocida como manos, pie, boca.

Fue esta tarde, cuando ya los alumnos del turno vespertino habían ingresado a las instalaciones de la escuela, cuando se les pidió concentrarse en la explanada para informarles que debían regresar a sus hogares, por existir una emergencia sanitaria debido al brote de esa enfermedad.

Se cree que los alumnos contagiados conviven con hermanos más pequeños que adquirieron el virus y de ese modo ocurrió el contagio, por lo cual se instruyó a los estudiantes a que en sus hogares apliquen las mismas medidas preventivas que se conocen para el Covid-19, ya que el Coxsackie se transmite de manera similar.

Siendo esta la temporada de exámenes semestrales, se informó que esas evaluaciones se van a reprogramar para aplicarlas la próxima semana; tampoco habrá actividades de formación socioemocional ni las asesorías académicas que se realizan durante el sábado, en apego a las indicaciones de las autoridades sanitarias.

“La Jurisdicción Sanitaria nos da un margen de acción hasta el domingo. La idea es que el lunes se reanuden las actividades”, explicaron los responsables del plantel, quienes enfatizaron que se dará seguimiento a los alumnos que presenten síntomas o se encuentren en situación de riesgo.

Los directivos pidieron a los padres de familia comprensión en este caso extraordinario, reconociendo que el contagio en jóvenes de preparatoria es algo atípico, pero aún sin ser menores de edad, están en el rango de riesgo de contagio.

Se informó que una vez que los alumnos salieran de las instalaciones se llevaría a cabo un proceso de limpieza y desinfección en los salones y el resto de las áreas para garantizar un regreso seguro a clases.

Te puede interesar: Activan alerta sanitaria en dos escuelas de Puebla por tres casos de Coxsackie: Segob

 

Temas

Más noticias

Ciencia y tecnología

La OMS pide medidas urgentes para abordar los trastornos neurológicos

La Jornada -
Madrid. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que menos de uno de cada tres países en el mundo cuenta con una política...
Ciencia y tecnología

Por erosión, arrecifes coralinos del Caribe “pierden su capacidad de proteger costas”

La Jornada -
Los arrecifes coralinos del Caribe mexicano atraviesan una situación crítica, pues están perdiendo su capacidad de ser protectores costeros, a raíz del aumento en...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Confirma Sesa siete casos de virus Coxsackie en menores de la entidad

Dania Corona Muñoz -
La Secretaría de Salud (Sesa) del estado confirmó la presencia de siete casos del virus Coxsackie en menores de edad de diferentes municipios, informó...

No regresará a gobernar la derecha a este país, asevera director general del Instituto Mexicano de la Juventud

Guadalupe de La Luz Degante -
"La derecha de este país no regresará a gobernar nuestra patria, nunca más gobiernos entreguistas al servicio de unos cuantos", aseveró Abraham Eugenio Carro Toledo,...
00:02:06

Academia debe analizar problemas de la juventud; entre ellos, la oferta de trabajos ficticios en redes sociales: Conde

José Carlos Avendaño -
Ante el escenario complicado que enfrentan los jóvenes en la búsqueda de empleo no sólo en el país sino a nivel mundial, este sector,...

Más noticias

00:10:58

Sagrario Linares, alumna de la UAP será astronauta análoga en investigación de marte

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Hoy en Las Reporteras que presenta la Jornada de Oriente: Elizabeth Rodríguez entrevista a  Sagrario Linares Merlo, alumna del Complejo Regional Sur de la UAP,...

Investigadores del IPN desarrollarán aplicación móvil para monitorear calidad del agua de la RBTC

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tehuacán.- Investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) trabajan para el desarrollo de una aplicación móvil que permitirá llevar  a cabo el biomonitoreo del agua...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025