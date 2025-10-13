Domingo, octubre 12, 2025
Suspenden clases en 19 municipios de Puebla por daños en 116 escuelas

Yadira Llaven Anzures

La Secretaría de Educación Pública (SEP) estatal anunció este domingo que suspendió clases presenciales durante toda la semana, del 13 al 17 de octubre, en 19 municipios de las microrregiones de Xicotepec y Huauchinango, debido a las severas afectaciones causadas por las intensas lluvias.

La medida impacta a 159 mil 240 alumnos y 8 mil 318 trabajadores de 2 mil 070 escuelas de educación básica y media superior.

La SEP informó que un total de 116 escuelas en 46 municipios presentan daños en su infraestructura, afectando a 16 mil 198 estudiantes en todo el estado.

En un comunicado la dependencia explicó que la decisión de extender la suspensión de clases se basó en la recomendación de Protección Civil, debido a que las condiciones de seguridad no están garantizadas.

De acuerdo con la SEP, los factores que impiden el regreso a las aulas son los bloqueos y daños carreteros que impiden el acceso seguro a estudiantes y personal; la persistencia de deslaves e inundaciones.

Además, mencionó las afectaciones directas en las escuelas, incluyendo techos, muros, drenajes y filtraciones; así como la pérdida de mobiliario, equipo de cómputo, escritorios, pizarrones y anaqueles resultaron dañados, impidiendo el desarrollo seguro de las actividades escolares.

Acciones de verificación y municipios afectados

Por lo tanto, estos días se trabajará de manera coordinada con el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE) para realizar visitas técnicas a las escuelas, evaluar la infraestructura y determinar la viabilidad del regreso a clases presenciales.

Los 46 municipios que reportan algún tipo de afectación en su infraestructura educativa incluyen la Sierra Norte y Nororiental, con localidades como Xicotepec, Huauchinango, Tlacuilotepec, Zacatlán, Tlatlauquitepec, Cuetzalan del Progreso, Pahuatlán y Pantepec, entre otros.

Temas

