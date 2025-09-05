Suspenden búsqueda de la niña que se llevó el rio en la Sierra Negra, no fue localizada , informan pobladores

La búsqueda de la niña Monserrat Gutiérrez Dorantes, quien fue llevada por el río en la Sierra Negra se dio por terminada tras cinco días de labores que no tuvieron éxito. Los brigadistas de corporaciones y de las comunidades se retiraron de la zona, informaron habitantes de Mazatzongo de Guerrero, aunque la Coordinación General de Protección Civil del estado aún no emite información al respecto.

Te puede interesar: Menor de siete años fue arrastrada por el río en la Sierra Negra, corporaciones se unen para buscarla

Fue una búsqueda que se hizo por aire, tierra y agua cubriendo la mayor parte de las zonas aledañas al rio Petlapa y río Tonto, abarcando poblaciones tanto de Puebla como de Oaxaca, pero la pequeña Monserrat no fue localizada.

Monserrat fue arrastrada por el río el pasado sábado 29 de agosto cuando jugaba con otra niña a orilla del río, su búsqueda inició ese mismo día y con el paso del tiempo se unieron diversas corporaciones como Protección Civil y Bomberos del estado, Policía Estatal, Bomberos de Ajalpan, Cruz Roja Tehuacán, además de pobladores de Mazatzongo y comunidades que se ubican en el trayecto del río como Crustitla Naranjanstitla, San Rafael y Chichotla, estas dos últimas de Oaxaca.

También puedes leer: Cinco días sin rastro de Monserrat, arrastrada por el río en la Sierra Negra