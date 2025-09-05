Suspende Profeco la Gran Bodega en Sanctorum por no respetar precios exhibidos

La “Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco)” aplicó la suspensión de la comercialización de bienes y servicios a la tienda de autoservicio “La Gran Bodega”, ubicada en la calle Melchor Ocampo número 30, colonia Sanctorum, municipio de Cuautlancingo, después de comprobar infracciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor.

La verificación, según se informó en un comunicado, derivó de denuncias ciudadanas y concluyó con la colocación de un sello de suspensión en el establecimiento, propiedad de Proveedora de Abarrotes Rivera, S.A. de C.V., por no respetar los “precios exhibidos”.

La actuación de “Profeco en Puebla” forma parte de un operativo nacional en respuesta al creciente número de quejas por prácticas comerciales irregulares en tiendas de autoservicio.

Estos establecimientos, fundamentales para el abasto de alimentos y artículos de primera necesidad, han sido objeto constante de vigilancia por parte de la autoridad federal desde hace varios años.

La ley exige que los comerciantes respeten los precios mostrados en estantería, con el propósito de evitar abusos, proteger la economía familiar y garantizar el acceso a información clara y transparente.

En la revisión realizada por la Oficina de Defensa del Consumidor Zona General Ignacio Zaragoza, se constató que “La Gran Bodega” incurrió específicamente en la omisión de respetar el costo marcado en los productos.

De acuerdo con la Ley Federal de Protección al Consumidor, quienes incurren en estas prácticas pueden enfrentar sanciones que van desde multas administrativas por miles de pesos hasta el cierre temporal, como ocurrió con la tienda en Sanctorum.

El establecimiento permanecerá suspendido hasta que solvente las irregularidades e implemente acciones correctivas que garanticen la exhibición y respeto de los precios.

Mientras tanto, los consumidores afectados pueden presentar denuncias adicionales y solicitar la intervención de Profeco ante futuras anomalías.

Apenas el 1 de septiembre la procuraduría también suspendió la comercialización de productos de la sucursal Xonaca de tiendas “Chedraui”, en la ciudad de Puebla.

La medida fue aplicada por no respetar los precios exhibidos, omisión de información clara sobre tarifas de comisión por servicios de terceros, y falta de datos notoriamente visibles sobre los costos asociados a pagos de tarjetas de crédito.