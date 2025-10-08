Suspende Profeco la comercialización en mercería La Cadena

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) efectuó la suspensión de la comercialización en Mercería y Papelería La Cadena, uno de los negocios de mayor tradición en Puebla, tras detectar diversas infracciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor.

La acción tuvo lugar el 7 de octubre en la sucursal ubicada en 8 Poniente número 313-B, en el Centro Histórico de la capital poblana.

La medida fue consecuencia de una denuncia ciudadana y, tras una verificación, Profeco constató la ausencia de precios a la vista del cliente y la falta de información sobre métodos de pago, incumplimientos que propiciaron la colocación de un sello de clausura en el establecimiento.

La decisión impacta directamente en el comercio emblemático, pues La Cadena se ha posicionado como punto de referencia en la venta de papelería y mercancía en Puebla.