Miércoles, octubre 8, 2025
NoticiasEconomía y Ecología

Suspende Profeco la comercialización en mercería La Cadena

Falta de precios visibles y métodos de pago no informados, motivo de la medida

Suspende Profeco la comercialización en mercería La Cadena
Patricia Gutiérrez Rodríguez

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) efectuó la suspensión de la comercialización en Mercería y Papelería La Cadena, uno de los negocios de mayor tradición en Puebla, tras detectar diversas infracciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor. 

La acción tuvo lugar el 7 de octubre en la sucursal ubicada en 8 Poniente número 313-B, en el Centro Histórico de la capital poblana. 

La medida fue consecuencia de una denuncia ciudadana y, tras una verificación, Profeco constató la ausencia de precios a la vista del cliente y la falta de información sobre métodos de pago, incumplimientos que propiciaron la colocación de un sello de clausura en el establecimiento.  

La decisión impacta directamente en el comercio emblemático, pues La Cadena se ha posicionado como punto de referencia en la venta de papelería y mercancía en Puebla.  

Temas

Más noticias

Internacional

Presidencia de Ecuador denuncia ataque a Daniel Noboa en Cañar

La Jornada -
la redacción Un grupo de personas lanzó piedras al convoy del presidente ecuatoriano Daniel Noboa en la provincia de Cañar cuando se dirigía a anunciar...
Internacional

Estados Unidos reafirma su apoyo a Israel en el segundo aniversario del ataque de Hamas

La Jornada -
la redacción Washington. A dos años del ataque perpetrado por Hamas contra Israel, el 7 de octubre de 2023, Estados Unidos, a través del Departamento de...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Empresas argumentarán aranceles para limitar aumentos salariales en Puebla: Ibero

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
El sector automotriz de Puebla se prepara para negociaciones salariales marcadas por la presión internacional. Las empresas utilizarán los aranceles y el T-MEC como...
00:01:11

Pastor Betancourt descarta presencia formal del Tren de Aragua en el estado, pese a recientes detenciones

Isaí Pérez Guarneros -
La fiscal general del estado, Idamis Pastor Betancourt, afirmó este martes que, pese a las recientes detenciones de presuntos integrantes del grupo criminal internacional...
00:01:03

La resistencia y vitalidad artística de la afrodescendencia se compartirán en Puebla

Paula Carrizosa -
Con la premisa de que es a través de la resistencia como los pueblos afrodescendientes han mantenido su cultura y su presencia en un...

Más noticias

00:03:59

Viva Aerobús: cancelan vuelos y pasajeros pagan las consecuencias

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Ni un peso por compensación obtuvieron alrededor de 85 pasajeros de Viva Aerobus a los que en junio del presente año les cancelaron el vuelo Cancún-Puebla y que, por el lado contrario, tuvieron que...
00:34:20

De continuar el título de concesión de Telmex en manos de Carlos Slim, la empresa se irá a la quiebra

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Hoy en Las Reporteras que presenta la Jornada de Oriente: Patricia Gutiérrez entrevista a Alicia Colchado Ariza, Integrante de la sección 24 del Sindicato de...

Se registra sismo de 5.1 grados en la zona centro del país

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Un sismo de 5.1 grados se registró la tarde de este miércoles la zona centro del país y con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca. El...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025