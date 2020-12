Suspende la Central de Abasto actividades no esenciales para poder evitar contagios de Covid–19

Locales comerciales de la Central de Abasto que se dedican a actividades no prioritarias, como las herrerías, florerías, vinaterías e incluso el comercio informal, suspenderán sus labores a partir de este miércoles y hasta el próximo 11 de enero, con el fin de evitar la transmisión del Covid–19, según anunció José de Jesús Armando Huerta Mejía, secretario General del Consejo General de la Central, quien refirió que con la medida, los comerciantes acatarán el decreto emitido por el gobierno del estado, en el que se prohíben las labores no esenciales para evitar más contagios.

Durante una conferencia de prensa explicó que se logró un acuerdo con representantes de puntos de venta que no son prioritarios para la vida para que suspendan sus actividades y con ello disminuir la movilidad en ese centro de abasto, localizado al nororiente de la ciudad.

Señaló que se prohibió la presencia de los más de 400 vendedores informales que laboran en el inmueble y sus alrededores, por lo que presumió que este miércoles el número de personas que acudieron a la Central a trabajar disminuyó en 90 por ciento.

De esa manera solo podrán dar servicio aquellos comercios que vendan alimentos no preparados, ya que se trata de una actividad prioritaria para la vida.

En contraste, vinaterías, florerías, herrerías, carpinterías e incluso sitios de taxis no podrán dar servicio durante los próximos 12 días.

“Con gran satisfacción puedo decir que hemos encontrado gran empatía de su parte en este asunto, y a partir del día de hoy se ha disminuido en más de un 90 por ciento la presencia de estos servicios”, comentó.

El dirigente refirió que aunque la fecha para retomar actividades es el próximo 11 de enero, buscarán mantener una reducción de la movilidad en la Central de Abasto, al reconocer que durante el pasado periodo de abril a agosto, cuando se registró el primer pico de la epidemia, este sitio registró decenas de contagios.

Huerta Mejía dijo no contar con el número exacto de comerciantes que enfermaron a raíz de la transmisión del virus, no obstante, comentó que los casos se suscitaron entre los bodegueros. Sin embargo, comentó que en la segunda “oleada” del patógeno, no se han reportado contagios.

En ese sentido indicó que desde hace meses se pusieron en marcha medidas como la utilización del cubrebocas, gel antibacterial, así como la colocación de lavamanos en cada una de las naves que integran la Central de Abasto.